Roma, 29 marzo – Il coronavirus si è purtroppo trasformato in una vera e propria emergenza. In tutta Italia, dove e quando possibile, c’è bisogno di supporto alle organizzazione di volontariato che hanno lanciato vari appelli a riguardo. La risposta di CasaPound non si è fatta attendere. “L’intero direttivo del movimento – si legge nella nota del movimento – ha aderito all’appello della Croce Rossa: i vertici della Tartaruga frecciata, come i tanti altri italiani che hanno scelto di reagire a questo momento difficile per la Nazione impegnandosi per la comunità, si sono iscritti al programma per diventare volontari temporanei Cri“.

Invito esteso anche a militanti e simpatizzanti

I dirigenti di Cpi si sono così messi a disposizione della Croce Rossa “per poter dare una mano nella consegna dei pacchi alimentari o di farmaci e beni di prima necessità alle persone vulnerabili, nel controllo dei passeggeri in aeroporto o nel fornire informazione e assistenza presso i desk, le centrali operative, le tende e le strutture di emergenza”. Non solo, il direttivo di CasaPound rivolge l’invito ad aderire a questa nobile iniziativa “anche ai suoi tanti militanti e simpatizzanti”. D’altronde “l’impegno nel sociale – si legge nella nota del movimento- non è certo una novità per CasaPound, che è stata al fianco del popolo italiano durante tutte le emergenze che l’Italia si è trovata ad affrontare negli ultimi anni”.

Impegno quotidiano

Un impegno costante che abbiamo avuto modo di riscontrare a partire dal “tragico terremoto dell’Aquila, quando i volontari di Cpi si trovarono a gestire il magazzino del campo di Poggio Picenze, nel cuore dell’Abruzzo devastato dal sisma” fino lungo impegno a fianco della protezione civile a Bondeno, in Emilia Romagna, e ancora ad Amatrice, dove i militanti del movimento di Gianluca Iannone la notte del 24 agosto 2016 furono tra i primi a portare soccorso nella cittadina sepolta dalle macerie”. Ma CasaPound porta avanti una continua attività di sostegno al popolo italiano “anche nel quotidiano grazie all’impegno nelle attività di protezione civile e a quello nel gruppo di pronto intervento sanitario Grimes, che ci vedono in prima linea ogni giorno nelle strade di tutta Italia per dare assistenza agli italiani in difficoltà”.

Per diventare “volontario temporaneo” della Croce Rossa a questo indirizzo troverete tutte le informazioni necessarie: https://www.cri.it/12-03-2020-covid-19-diventa-volontario-temporaneo-croce-rossa.

Alessandro Della Guglia