Milano, 30 apr – I dati illustrati oggi nella conferenza stampa della Protezione Civile che si svolge ora due volte alla settimana indicano dei miglioramenti incoraggianti, tant’è vero che tra ringraziamenti ai volontari e agli altri Stati europei che hanno prestato supporto all’Italia nell’emergenza coronavirus inizia quasi a sentirsi un’aria di commiato.

“Solo” altri 285 decessi

Sebbene il totale dei morti per coronavirus in Italia abbia quasi raggiunto la cifra tetra di 28mila individui, secondo i dati diffusi oggi in conferenza stampa dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore sono stati registrati “solo” altri 285 decessi: il totale arriva dunque a 27.967.

I guariti in aumento record

I guariti italiani dal coronavirus hanno raggiunto la cifra di 75.945: da ieri abbiamo assistito ad un un incremento record di 4.693 persone guarite rispetto a ieri, sebbene già nel bollettino di giovedì si registrasse un costante aumento. Di questi, almeno 2.999 si sono registrati in Emilia Romagna. I positivi, attualmente, risultano essere 101.551: anche qui c’è un dato positivo, la diminuzione di 3.106 unità rispetto alle cifre precedentemente date. L’isolamento domiciliare costringe ancora 81.708 persone a restare in casa, e i ricoveri per coronavirus sono ancora 18.149. Sono invece 1.694 (un dato che registra la diminuzione di 101 persone) i malati sottoposti a terapia intensiva. Nel complesso, tutti dati sembrano in calo rispetto a ieri.

Ilaria Paoletti