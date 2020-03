Milano, 9 mar – Secondo quanto riferito da AdnKronos Nicola Porro, vicedirettore del Giornale e conduttore di Quarta Repubblica, è risultato positivo al tampone del Coronavirus. Per questo motivo la trasmissione in programma questa sera su Rete 4 non andrà in onda.

Si allunga così la lista di personaggi in vista del mondo della politica e dell’informazione ad avere contratto il virus. Dopo il governatore della Regione Lazio e segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti e il presidente del Piemonte Cirio, è ora toccato al noto giornalista. Non si hanno per ora notizie del suo stato di salute: l’ultimo suo intervento sui social risale al video di commento giornaliero, Zuppa di Porro, postato due ore fa; il direttore del Giornale non sembrava apparire affaticato o febbricitante.

Zuppa di porro. Da non crederci, oggi conte si sente Churchill. Like sui divieti. Bisignani parla di comunicazione da Grande Fratello. La rivolta delle carceri è molto peggio di quanto ci dicano. Sì, UNHCR chiede soldi ai miliardari italiani. #RassegnaStampa9Marzo Gepostet von Nicola Porro am Montag, 9. März 2020

Cristina Gauri