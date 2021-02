Esclusivo – Reportage “Rotta Balcanica”, come gli immigrati arrivano a Trieste (Video)

Trieste, 25 feb – Nei giorni scorsi a Trieste la polizia ha effettuato diverse perquisizioni e sequestri in una vasta indagine per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il provvedimento riguarda le associazioni Linea d’Ombra e ICS, entrambe impegnate nell’accoglienza degli immigrati, e le abitazioni di Gian Andrea Franchi e Lorena Fornasir. La questione della Rotta Balcanica, quindi, torna a farsi sentire.

Questo è il nostro reportage, realizzato nei mesi scorsi, in cui documentiamo come l’arrivo degli immigrati a Trieste non sia dovuto semplicemente a viaggi di fortuna ma a una vasta rete organizzata che, in cambio di denaro, aiuta i clandestini a passare il confine.