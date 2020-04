Roma, 25 apr – Continuano a filtrare indiscrezioni sul nuovo Dpcm che, dal 4 maggio, inaugurerà la cosiddetta «fase 2». Naturalmente nulla è ancora deciso in via definitiva, e agli italiani – ormai esausti per la serrata generale – non resta che rimanere sulle spine per qualche altro giorno. Ad ogni modo, alcune misure sembrano probabili: ad esempio ci si potrà spostare liberamente nella propria regione e saranno possibili gli incontri tra familiari. Si va inoltre verso la riapertura dei parchi e pare verosimile un via libera anche alle passeggiate senza limiti di allontanamento da casa.

Autocertificazione addio?

Uno dei nodi che sta tentando di sciogliere Giuseppe Conte – alle prese con le innumerevoli task force da lui stesso istituite – riguarda l’abbandono dell’autocertificazione. Il premier vorrebbe abolirla, ma dovrà vedersela con il fronte dei rigoristi, che invece intendono conservarla, seppur a condizioni meno stringenti delle attuali. Lo scoglio è rappresentato in particolare dalla dichiarazione su quarantena e positività, ma si potrebbe aggirarlo calcolando che il malato che esce di casa sarebbe comunque passibile di denuncia per procurata epidemia.

Parchi e passeggiate

Per la fase 2 è poi previsto che saranno di nuovo consentite le passeggiate, senza più obbligo di restare nei pressi della propria abitazione. Ma niente assembramenti: si potrà uscire massimo in due adulti e con i figli. Non sarà invece lecito stazionare in un alcun luogo, eccetto in quei casi in cui è possibile mantenere la distanza di sicurezza. Più complicato il discorso sulla riapertura di parchi, ville e giardini pubblici. Il ministro della Salute Speranza vorrebbe permettere ai bambini di tornare a giocare all’aperto, ma solo a condizione che gli spazi verdi siano ben organizzati. Anche in questo caso, però, gli «esperti» si sono messi di traverso. Il Comitato tecnico-scientifico, infatti, non è convinto della misura a causa del fatto che non tutti i giardini pubblici permettono di evitare assembramenti. Per questo motivo, ha suggerito di rendere lecite solo passeggiate al mare, in campagna o comunque in spazi aperti molto grandi.

Allenamento individuale sì, sport di squadra no

Come detto, nella fase 2 gli sport all’aperto saranno consentititi, anche lontano dalle proprie abitazioni, ma sarà comunque obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di almeno due metri. Sarà lecito correre, andare in bici e fare allenamento individuale. Verrà invece confermato il divieto per gli sport amatoriali di squadra. Quindi niente calcio, calcetto, pallavolo, pallacanestro e così via. Neanche l’estate si salva: gli italiani possono quindi scordarsi di giocare a beach volley in spiaggia.

Fase 2: chi riapre e quando

Già lunedì 27 aprile riapriranno le grandi aziende strategiche nei settori automotive, moda e produzione di macchine agricole industriali. Il 4 maggio, poi, semaforo verde anche per imprese manifatturiere, costruzioni e servizi collegati. I negozi, invece, non riapriranno prima del 18 maggio, insieme a musei e biblioteche. Niente da fare per centri commerciali e mercati rionali (a meno che non si vendano generi alimentari): troppo alto il rischio di affollamento. Chi sperava di tornare dal parrucchiere in tempi rapidi, rimarrà deluso. I servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti ecc.) saranno disponibili – se va bene – a inizio giugno. Notte fonda, invece, per asili e scuole: anche la data di riapertura a settembre annunciata dalla Azzolina potrebbe slittare. Si va verso il blocco indefinito. Un problema non da poco per i genitori.

Familiari e amici

La fase 2 prevede anche che sarà possibile recarsi a casa di un familiare o di un amico senza dover dichiarare «comprovati motivi di necessità», purché siano però mantenute le distanze di sicurezza Sarà quindi lecito vedersi anche all’aperto, ma «senza aggregazione». Tradotto: niente feste e cene affollate.

Per la fase 2 anche mascherine obbligatorie?

Il governo vorrebbe infine rendere obbligatorio dal 4 maggio l’utilizzo delle mascherine. Ma il premier deve fare i conti con l’impreparazione del suo esecutivo. Il problema, infatti, è quello di garantire un approvvigionamento sufficiente. Il fabbisogno giornaliero è di 7 milioni di pezzi, ma per ora non si dispone di più di 4 milioni mascherine al giorno. Per questo motivo, Conte sarà probabilmente costretto a proporre ai cittadini una «forte raccomandazione» del suo utilizzo. E la farsa continua…

Elena Sempione