Roma, 9 feb — Verrebbe da aprire l’articolo con la frase «scene da zoo al quartiere San Lorenzo di Roma», ma probabilmente recheremmo un torto agli animali. Ieri mattina un ghanese è finito in manette dopo aver sfasciato a sprangate 23 auto in sosta e sfondato il parabrezza dell’auto di pattuglia dei carabinieri che tentavano di fermarlo.

Ghanese sfascia 23 auto parcheggiate

L’immigrato vagava per via Porta San Lorenzo brandendo un palo divelto dalla segnaletica stradale infierendo sugli autoveicoli parcheggiati lungo la strada, quando ha incrociato una volante, che ha rallentato per non metterlo sotto. Il ghanese, lungi dall’essere intimidito dalla presenza dei militari dell’Arma, ha sfondato anche il loro parabrezza. A quel punto si è reso necessario l’intervento del 188 per sedare il pazzo e contenerne la furia devastatrice. L’uomo è stato portato via dai carabinieri e dovrà rispondere dei reati di danneggiamento aggravato, violenza e resistenza ad un pubblico ufficiale. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

La scena è stata filmata da un testimone e diffusa sui social. Il Cdq (Comitato di quartiere) San Lorenzo stigmatizza così l’episodio: «Ennesimo atto di violenza nei confronti deicittadini di San Lorenzo. Stamane via di Porta San Lorenzo si è svegliata così. Stiamo monitorando tutto quello che succede e lo stiamo denunciando attraverso i social, i giornali e la televisione. Più siamo a denunciare, a reperire immagini, ad indignarci sempre di più e meglio è. E’ giunto il momento che la politica faccia realmente qualcosa e noi non gli daremo tregua».

