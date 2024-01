Gli italiani diminuiscono e invecchiano sempre di più: nel 2040 la forza lavoro diminuirà del 10%

Roma, 22 gen – Gli italiani sono sempre di meno e sempre più vecchi. Questo lo scenario che emerge dalla profonda crisi demografica che sta investendo la nostra Nazione e l’intero continente Europeo. Il calo demografico e il progressivo invecchiamento della popolazione italiana porta con sé scenari per nulla rosei: infatti, la forza lavoro dell’Italia è destinata a diminuire del 10% entro il 2040 a causa di questi processi. Una condizione dettata da decenni di abbandono e disinteresse per qualsiasi tipologia di politica incentrata sulla natalità e sull’occupazione da parte dei vari governi susseguitesi alla guida del Paese.

Sempre meno forza lavoro

“Con l’attuale tendenza demografica avremo meno lavoratori. Ecco perché è importante innovare in settori particolarmente produttivi perché, se la demografia sta lavorando contro di noi, dovremo garantire che le persone meno attive siano grandi contributori”. Queste le parole del commissario straordinario dell’Inps Micaela Gelera, la quale ha lanciato l’allarme sulla disastrosa situazione demografica e produttiva italiana. I vertici dell’istituto nazionale della previdenza sociale hanno precisato come l’occupazione sia centrale per quanto riguarda la sostenibilità dell’intero sistema pensionistico, per questo motivo l’attenzione è da porre sulla produttività. “Quello su cui dobbiamo lavorare in termini di sostenibilità del sistema pensionistico è l’occupazione, e ancora sulla produttività e sulla ricchezza dei lavoratori. Sono essi la fonte contributiva primaria per il pagamento delle pensioni”, ha sottolineato ancora il commissario Gelera.

Più nascite e meno immigrati

Tutti i dati riguardanti la popolazione italiana sono ormai da anni in negativo, come nel caso delle nascite e della popolazione italiana residente. Invece che foraggiare l’immigrazione clandestina attraverso politiche di accoglienza per coprire i buchi dell’occupazione e contrastare l’invecchiamento della popolazione, è ora di sostenere la natalità delle famiglie italiane e lasciare spazio ai giovani nel mondo del lavoro.

Andrea Grieco