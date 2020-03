Gorizia, 26 mar – Un altro contagio da coronavirus tra gli ospiti di un centro per immigrati. Dopo il caso di Milano, dove uno straniero del centro di accoglienza di via Fantoli era risultato positivo al tampone, è il turno di Gradisca, in provincia di Gorizia. Si tratta di un clandestino irregolare detenuto al Centro permanente per il rimpatrio (Cpr), caso confermato di Covid-19. Il primo cittadino Linda Tomasinsig ha spiegato, in una nota pubblicata sul sito del Comune, che il detenuto è arrivato il 19 marzo dalla Lombardia ed è stato sottoposto all’esame del tampone gli scorsi giorni, risultando positivo. Il sindaco è stato quindi informato dal prefetto che l’uomo è stato “messo in isolamento fin dal suo arrivo nella struttura e sono state messe in atto le precauzioni per evitare contatti con il personale”.

Situazione rischiosa