Roma, 30 Marzo — «Ostia targata PD: degrado e disagio sociale», recita così lo striscione che i militanti di CasaPound X Municipio hanno appeso fuori dagli uffici comunali. Una protesta corredata da un’«installazione» polemica con tanto di tenda, stracci e bottiglioni di vino per protestare contro l’ennesimo affronto ai cittadini lidensi targato amministrazione Gualtieri: il progetto varato dal Comune di ristrutturare la ex colonia Vittorio Emanuele — da più di vent’anni ostaggio di clandestini, sbandati e criminali a cui il Comune paga le utenze — per farne un housing sociale per altrettanti sbandati e clochard «importati» dalla stazione Termini.

Un progetto di finta riqualifica, una scelta che finirà inevitabilmente per creare ulteriori problemi di criminalità a una struttura e in una zona di Ostia (quella del lungomare, frequentatissima dai turisti) già piagata da spaccio, aggressioni, degrado urbano, rapine. Tutto cambia perché nulla cambi, dunque: il Pd di Gultieri sulla carta «sgombera» dagli occupanti abusivi una parte della Vittorio Emanuele, dall’altra la riempie legalmente di soggetti altamente problematici senza alcuna garanzia di sicurezza per i cittadini di Ostia. Chi ci guadagna sono — come sempre — le cooperative che si spartiranno la gestione e i fondi di tale progetto.