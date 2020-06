Il cosiddetto noleggio a lungo termine è una particolare formula che prevede appunto la possibilità di noleggiare un veicolo per un lasso temporale piuttosto importante, nell’ordine di alcuni anni.

La novità degli ultimi tempi: il noleggio a lungo termine interessa anche ai privati

Il noleggio a lungo termine non è una novità, anzi si tratta di una realtà già ben consolidata nel mondo aziendale: tantissime imprese che necessitano di veicoli per lo svolgimento della loro attività, infatti, fanno ricorso al noleggio per evitare l’oneroso acquisto di tali mezzi, e questa formula sa garantire ottimi vantaggi anche a livello di deducibilità fiscale.

Ciò che si sta registrando negli ultimi tempi, tuttavia, è un fenomeno piuttosto netto: il noleggio a lungo termine sta crescendo in modo consistente e alla base di questo trend non vi è soltanto la domanda delle imprese, ma anche quella dei privati.

Accade sempre più spesso infatti che semplici cittadini, o anche famiglie, scelgano di assicurarsi i veicoli di cui hanno bisogno optando per il noleggio a lungo termine, piuttosto che per il canonico acquisto, e un comportamento come questo trova le sue ragioni in dei vantaggi economici e pratici che non possono affatto essere trascurati.

Per quale motivo, dunque, una persona che necessita di un’auto dovrebbe valutare il noleggio a lungo termine piuttosto che l’acquisto? Scopriamolo subito.

I vantaggi che il noleggio a lungo termine sa offrire al semplice cittadino

Anzitutto, scegliendo di acquisire in noleggio un’auto o qualsiasi altro mezzo di cui si ha bisogno si può evitare il pesante costo iniziale: comperare un veicolo, si sa, richiede uno sforzo economico importante, il quale può essere agevolmente evitato facendo ricorso a questa formula.

Il noleggio a lungo termine è conveniente anche per quel che concerne la gestione del veicolo privato: sappiamo bene che possedere un’auto significa dover pagare l’assicurazione di Responsabilità Civile, obbligatoria per poter circolare, eventuali assicurazioni quali la cosiddetta kasko e quella contro furto e incendio, il bollo, le revisioni periodiche, senza trascurare tutte le spese inattese come possono essere quelle per una riparazione.

Con il noleggio a lungo termine, ebbene si, tutte queste spese vengono evitate in quanto sono tutte a carico della società noleggiatrice, il cui cliente deve quindi provvedere soltanto all’acquisto del carburante e, ovviamente, al canone di noleggio mensile.

E se l’auto noleggiata si guasta? Anche in questo caso, nessun problema, perché è responsabilità della ditta di noleggio provvedere e ripararla e fornire al cliente un mezzo sostitutivo di analoga qualità.

I vantaggi, dunque, sono davvero tanti, anche dal punto di vista della prevedibilità dei costi: sottoscrivendo un contratto di noleggio a lungo termine si può conoscere in modo dettagliato quali saranno i costi per gli anni a venire, cosa che non può essere, invece, per un’auto di proprietà.

Non va inoltre trascurato il fatto che le auto, e in generale tutti i veicoli, svalutano molto rapidamente, ecco perché evitare la formula dell’acquisto può senz’altro essere preferibile sul piano economico.

Anche i dati statistici confermano questo trend

I dati statistici riguardanti il noleggio a lungo termine sembrano confermare il fatto che sempre più persone scelgono questa formula per le loro esigenze private, quindi per disporre di un’auto da utilizzare per andare a lavoro o per le necessità personali o familiari.

ANIASA, Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici, ha recentemente pubblicato un comunicato che lascia poco spazio a dubbi: nel 2019 il settore del noleggio a lungo termine ha registrato una crescita del +7,7%, un dato netto la cui importanza risulta ancor più marcata se lo si rapporta alla stagnazione che sta riguardando il mercato dell’automobile.

La stessa associazione ANIASA ha infatti rilevato che il mercato dell’automobile, nel 2019, sia cresciuto appena del +0,3%, segno evidente del fatto che tantissimi privati rinunciano all’acquisto prediligendo il noleggio a lungo termine.