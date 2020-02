Roma, 9 feb – È difficile negare che con l’attuale governo vi sia stato un vero e proprio boom di arrivi di immigrati clandestini – come peraltro durante i precedenti governi centrosinistra – soprattutto grazie al ruolo delle Ong. Al di là delle dichiarazioni puramente demagogiche del Movimento Cinque Stelle durante la campagna elettorale di due anni fa l’Italia è di fatto diventata – e resta – il campo profughi d’Europa.

Sbarchi sestuplicati

Lo dimostra il fatto che a fine gennaio gli sbarchi di immigrati erano più che sestuplicarti rispetto allo stesso mese del 2019: i clandestini sbarcati fino al tre febbraio sono arrivati a circa 1700 rispetto ai 200 che vi erano stati nel 2019, quando al Viminale sedeva Matteo Salvini.

Al di là della provenienza degli immigrati – i quali altro non sono per la maggiore che “migranti economici” e certo non rifugiati la possibilità che la presenza di questi possa incrementare il terrorismo – alludiamo naturalmente alla presenza dei mercenari siriani a Tripoli e alla presenza di milizie jihadiste e di al Qaeda – non ha per nulla turbato il sonno dell’esecutivo Conte bis. Non solo: neppure la minaccia di mercenari africani che vengono arruolati nella guerra libica sembra abbia preoccupato l’attuale Primo Ministro.

Fermare il traffico di immigrati

Quanto alle organizzazioni sia laiche che religiose che si occupano direttamente di immigrazione non pare che questa situazione, relativa alla sicurezza del nostro territorio, sia oggetto del loro interesse anche perché forse potrebbe compromettere in modo rilevante le entrate sia di queste associazioni che delle Ong.

Neppure la proiezione di potenza turca in Libia sembra aver indotto l’esecutivo a prendere contromisure adeguate. Non dobbiamo infatti dimenticare che a fine gennaio proprio la fregata turca Gaziantep ha consegnato una trentina di clandestini alla Guardia Costiera libica. Tutto ciò ha suscitato una dura reazione da parte italiana che voleva amorevolmente accoglierli, mentre la possibilità che, grazie ad Ankara, il terrorismo si radichi sempre di più in Libia non ha suscitato le stesse preoccupazioni né tantomeno alcuna protesta.

Quanto poi alla famigerata operazione Sofia, questa non è altro che una missione di salvataggio che ha costituito – e costituirà – un vero e proprio passaporto per l’Europa per consentire a migliaia di immigrati illegali di entrare in Europa. Il modo migliore per fermare le morti nel Mediterraneo è semplicemente quello di impedire che le imbarcazioni si mettono in viaggio troncando sul nascere in questo modo gli affari dei trafficanti.

Roberto Favazzo