Roma, 25 ott – Chi di “diritto di cronaca” ferisce, di “diritto di cronaca” perisce. E Giulia Marchina, autrice del discusso articolo di Open su Luca Sacchi in cui il giovane ucciso veniva definito “sovranista”, si è ritrovata al centro delle polemiche. E nel rispondere alle critiche dei suoi detrattori, lascia definitivamente cadere la maschera della sua “neutralità”, chiamando Sacchi uno “sbruffone“.





L’articolo incriminato

L’articolo su Luca Sacchi riprendeva uno screenshot dal profilo del ragazzo assassinato a Roma, relativo a tre anni fa: “Terrorista islamico uccide due poliziotti a Parigi. La sinistra che spalanca le porte all’Islam, in Italia e in Europa, è complice di tutto il sangue innocente che sta scorrendo”. Sulla base di questo intervento, l’articolo definiva Sacchi “di idee sovraniste”. Il pezzo è firmato “la redazione”, ma presto in rete si diffonde il nome dell’autrice – la Marchina, appunto.

La Marchina e l’etica professionale

Usando ai profili social della Marchina lo stesso trattamento riservato a quelli di Sacchi da parte sua, scopriamo che la giornalista esprime le sue simpatie politiche in maniera decisa, schierandosi apertamente contro tutto ciò che è sovranista e a favore delle Ong. Questi interventi sui suoi profili la collocano sine dubio in una ben precisa area politica che mal si contrappone alle presunte “idee sovraniste” del Sacchi.

Qualcuno non ha mancato di farle notare il cattivo gusto dimostrato nel suo articolo su Luca Sacchi e ha deciso di farlo su Instagram: “Sei andata a spulciare post di 3 anni fa di un ragazzo per poter scrivere il tuo insulso articolo” le scrivono. Segue insulto “fantozziano”. La Marchina scrive una verbosa risposta a tale commento nel quale prima si indigna per l’insulto ricevuto, poi dice: “Il mio lavoro è fatto anche di cose poco piacevoli, come scoprire che una persona appena morta si atteggiava a sbruffone“. Dopo quest’ennesimo smacco alla memoria di Sacchi ad avviso della Marchina colpevole di essere “sbruffone” – come a sottintendere che si sia “meritato” la sua fine violenta perché ha reagito ai rapinatori – la giornalista continua a difendere il suo discutibile operato: “Il mio lavoro mi impone di raccontare i fatti, senza sconto alcuno, altrimenti avrei fatto un altro mestiere”. “Se Luca fosse stato un novax lo avrei detto se avesse avuto la tessera del Pd idem”, sostiene. Ci permettiamo di dubitare di quest’ultima dichiarazione sulla sua imparzialità, alla luce delle sue simpatie politiche e, come noi, lo ha fatto una grande parte degli utenti dei social network (sia nei suoi confronti che in quelli del suo direttore Enrico Mentana).

Essere imparziali nel mondo del giornalismo è un’impresa titanica e dubitiamo che la Marchina abbia sia l’esperienza che la perizia per riuscire nell’intento: se così fosse, avrebbe evitato il termine “sbruffone” nei confronti di una persona che sin ora, nel pieno della ricostruzione delle dinamiche dell’evento, è solo una vittima di omicidio. Se in questo contesto tutti lo concepiscono come un insulto, non è che il mondo non sa più leggere: semmai la Marchina non sa scrivere. Dietro il chiamare “sovranista” un ragazzo ucciso per aver reagito a una prevaricazione, c’è un intento ideologico (reso nella più goffa delle maniere) nella peggiore delle ipotesi. Nella migliore, la volontà di portare “visualizzazioni” al proprio mulino. E questo con l’etica lavorativa e col diritto di cronaca ha ben poco a che vedere, con buona pace della Marchina e dei suoi ampollosi commenti di Instagram.

Ilaria Paoletti