La Lucarelli straparla di patriarcato, Sallusti la silura: “Caz*ate”

Roma, 23 nov – Quando si straparla di patriarcato e “femminicidi” potete star certi che Selvaggia Lucarelli è nei paraggi: la “giornalista” infatti si è beccata con il direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti in onda su Cartabianca.

Lucarelli vs Sallusti

Nella puntata – andata in onda martedì 21 novembre – i due giornalisti si sono confrontati sui dati dei femminicidi in Italia a seguito dell’omicidio di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Sallusti si è lasciato andare ad un’analisi “escatologica”, parlando “del male nella nostra società” e ravvisandone le cause in “Adamo ed Eva che hanno fatto un casino pazzesco“. Un modo come un altro per dire che il tema è complicato e non andrebbe banalizzato come sovente capita. Selvaggia Lucarelli però non si è lasciata sfuggire la battuta e chiedendo di intervenire scatena lo scontro in studio: “Questa è una lettura sociologica da bambino di seconda elementare, questa mi sembra una semplificazione non degna di Sallusti”, considera la giornalista che probabilmente non ha tutti i torti. Ma ormai la situazione deraglia: “Ha parlato la professoressa, la maestrina dalla penna blu“, le fa eco ridendo il direttore de “Il Giornale”. Poi il completo travisamento della Lucarelli: “Perché ride? Questo atteggiamento di sufficienza già riporta a un tipo di società patriarcale in cui la donna va rimessa al suo posto“. Un’affermazione che porta alla secca e sacrosanta risposta: “caz***e”. Sicuramente un pensiero condiviso da tutti gli italiani quando sentono parlare la Lucarelli.

Sergio Filacchioni