Roma, 6 mar – La Puma nella bufera mediatica a causa della colorazione di un nuovo modello di scarpe da ginnastica dall’evocativo nome di “Storm adrenaline”, messo recentemente in commercio. Secondo alcuni utenti social, infatti, il design delle calzature omaggerebbe nienteopopodimeno che Adolf Hitler: tale omaggio sarebbe visibile osservando le sneakers dall’alto, dove si scorgerebbe il ritratto stilizzato del Führer, comprensivo di pettinatura a “schiaffo” e baffetti.

La polemica è sorta in Russia, ma grazie ai social è rimbalzata velocemente in America e in Europa. In mezzo a chi grida allo scandalo, c’è pure chi minimizza sostenendo che sicuramente la somiglianza non era voluta.

Tra gli argomenti che la internet polizei del politicamente corretto porta a suffragio della teoria, ci sarebbe il nome del modello, “Storm Adrenaline”, che secondo i più “triggerabili” vorrebbe essere un’allusione diretta alle Sturmabteilung, ovvero le cosiddette camicie brune, il primo gruppo paramilitare del Partito nazionalsocialista. Inoltre, il fondatore di Puma, Rudolf Dassler, era iscritto al Partito e lo sosteneva attivamente a livello locale.