In tutta la zona di Mantova e provincia, l’informazione locale sta continuando a riscuotere un notevole successo, soprattutto per quanto riguarda la stampa tradizionale che, nonostante la diffusione dei canali di comunicazione digitale, si conferma ancora oggi il sistema preferito da molti per informarsi in merito ai fatti e agli eventi che avvengono nella zona.

Per conoscere le notizie più recenti, per restare informati in merito agli spettacoli e agli eventi culturali, ma anche per leggere notizie e articoli di carattere generale, la stampa locale dell’area geografica di Mantova e dintorni rappresenta un’eccellente opportunità e viene seguita ogni giorno da un grande numero di utenti.

Una rivista dedicata al mantovano e al Lago di Garda

Il magazine Mantova Chiama Garda è uno tra i principali strumenti di informazione a disposizione di chi abita nella zona di Mantova e provincia. Si tratta di una rivista cartacea molto diffusa e seguita, pubblicata con frequenza bimestrale, disponibile in edicola in abbinamento ad alcuni quotidiani nazionali e distribuita inoltre come free press in una vasta area, tra Brescia, Verona, Mantova e il Lago di Garda.

Grazie alla varietà di notizie e all’ottima qualità delle informazioni, questo periodico sta riscuotendo un grande successo, confermandosi come una delle riviste locali più lette e apprezzate dal pubblico.

Il magazine è nato proprio per soddisfare le esigenze delle istituzioni locali, dalle associazioni culturali, agli esercizi commerciali, di avere a disposizione un periodico diffuso sia in edicola che come notiziario gratuito, e dedicato soprattutto all’area di Mantova città e di tutti i paesi limitrofi, dall’Alto Mantovano alla Gardesana.

Mantova Chiama Garda: approfondimenti , cultura e news sul territorio

Mantova Chiama Garda propone una vasta panoramica di notizie di cronaca e di servizi speciali che riguardano in particolare le province di Mantova, Brescia, Verona e i comuni situati sulle rive bresciana e veronese del Lago di Garda. Il magazine si occupa specificamente di attualità, cultura, sport, moda, viaggi e lifestyle in genere, inoltre pubblica spesso approfondimenti, interviste, inchieste e rubriche tematiche.

Oltre ad essere disponibile in edicola e distribuito gratuitamente, il periodico viene inviato tramite servizio postale ai titolari di pubblici esercizi, agli studi medici, a numerose aziende situate nell’area geografica di riferimento e a chiunque ne faccia richiesta. Con una media che si aggira intorno ai 100.000 lettori, Mantova Chiama Garda è la conferma del successo che la stampa locale mantovana sta continuando ad ottenere in questo periodo.

Il sito web di Mantova Chiama Garda

Ad affiancare il periodico cartaceo è stato realizzato anche il relativo sito web mantovachiamagarda.it, che consente di accedere alle notizie in tempo reale e in qualsiasi luogo e momento, oltre a permettere la lettura di servizi relativi ad argomenti diversi: eventi riguardanti le province di Mantova, Verona e Brescia, viaggi e turismo, moda e bellezza, spettacolo e molto altro. È possibile iscriversi alla newsletter e ricevere regolarmente gli aggiornamenti del sito web, così come abbonarsi direttamente alla rivista cartacea e riceverla al proprio indirizzo.

La promozione del l’enogastronomia locale

Tra le varie rubriche che propone il magazine Mantova Chiama Garda, si trova anche uno spazio interamente dedicato ai ristoranti locali e ai vini, che consente ai lettori di conoscere nei dettagli i migliori locali della zona, e scegliere così il luogo più adatto dove trascorrere una serata piacevole e ricca di sapore. Anche gli appassionati dei vini italiani di alta qualità possono informarsi, direttamente sul sito web del magazine Mantova Chiama Garda, in merito alle migliori produzioni vinicole della zona, dalle cantine più note e apprezzate, ai riconoscimenti ottenuti da viticoltori e produttori della zona.