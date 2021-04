Negli ultimi tempi, nell’ambito dell’imprenditoria legata al settore immobiliare, una delle figure più note, che sta riscuotendo enorme successo è l’imprenditore Mario Caccia che sta facendo molto parlare di sé non solo per i suoi impianti edili ma anche per un nuovo progetto legalo al mondo del calcio.

Mario Ciaccia imprenditore romano moderno

Mario Ciaccia, classe 1969, è un famoso imprenditore romano che ha ottenuto molto successo per quanto riguarda gli ambiti dell’edilizia, degli investimenti immobiliari e di diversi progetti.

Mario effettuò il suo percorso di studio con profitto e conseguì la laurea presso la New Yorking Accademy.

Successivamente divenne Business Developer presso la Gabetti Property Solution, e da allora la sua carriera è decollata senza mai incorrere in alcuna battuta di arresto tant’è che lo ha portato alla realizzazione della Ciaccia costruzioni SNC.

La passione per il calcio

Tra gli hobby di Mario Ciaccia non possiamo non citare il calcio, che da sempre ha occupato una posizione di rilievo nel cuore dell’imprenditore.

Ciaccia Mario, infatti, ricoprì la carica di presidente per quanto riguarda l’Atletico Roma e acquistò una squadra di serie D: l’Atletico Terme Fiuggi.

Ricoprire queste cariche e far di tutto affinché ogni squadra potesse affermarsi nel mondo del calcio non fecero che accrescere le affinità di Mario verso il mondo del calcio, portando più volte questi talenti sportivi a sfiorare serie molto alte, come ad esempio la C.

Le attività previste e realizzate in campo sociale

Mario Ciaccia è da sempre molto attivo per quanto riguarda le opere caritatevoli e diverse iniziative benefiche, in quanto tra i suoi più grandi obiettivi c’è la volontà di aiutare il prossimo e soprattutto le persone meno fortunate.

Tra le iniziative preferite di Mario troviamo sicuramente la volontà di far crescere e diffondere sempre di più il processo che ha come fine quello di riciclare i rifiuti, donando una seconda vita a tutti quegli oggetti che, nella maggior parte dei casi, vengono smaltiti senza alcun tipo di riguardo.

Opere di assistenza e supporto previste dall’imprenditore romano riguardano anche la volontà di quest’ultimo di offrire importanti aiuti a famiglie e bambini schiavi della povertà, poiché queste persone spesso non hanno le risorse utili a mantenere un regime di vita degno di essere vissuto.

Varie campagne sono state intraprese da Mario Ciaccia, che ha prestato faccia a diversi programmi e ha deciso di affiancare e sostenere diverse associazioni per cercare di aiutare più persone possibili allo stesso tempo.

Il project financing

Se si effettua una ricerca sul web inserendo il nome di Mario Ciaccia, uno dei primi risultati riguarda appunto il project financing.

Tra le idee dell’imprenditore, infatti, una è particolarmente nota e conosciuta da moltissime persone, ovvero quella che ha come obiettivo finale ristrutturare completamente lo stadio Flaminio.

Questo progetto nasce dalla passione che Mario nutre verso il mondo del calcio e della quale abbiamo trattato nei paragrafi precedenti.

Ristrutturare questo vecchio posto permetterà a tutte le squadre che avranno l’onore di giocarci, di poter vivere delle bellissime sensazioni all’insegna del divertimento e della spensieratezza, a cui non potrà sicuramente mancare il supporto regalato dal numero di fan presenti sugli spalti.

Un altro progetto, invece, prevede di costruire e realizzare un polo sportivo nei pressi di Fiumicino.

Questo edificio, secondo quanto predisposto dagli ultimi aggiornamenti edilizi, verrà suddiviso in quattro aree ben distinte, ognuna delle quali avrà un uso di destinazione diverso.

Secondo quanto dichiarato infatti, una zona del polo sarà destinata all’area sportiva amatoriale, una alla foresteria e le altre due andranno ad accogliere rispettivamente il Palasport ed il Polo Natatorio.

Si tratta di grandi progetti, che sicuramente permetteranno a molti sportivi e a tutti gli appassionati del settore di praticare le discipline e seguire i propri beniamini durante gli eventi più brillanti della loro carriera.

Ciò permetterà inoltre a Mario Ciaccia imprenditore di affermarsi ancora di più nella società e nel suo percorso lavorativo di tutto rispetto.