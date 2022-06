Dove non arriva lo Stato, col Parlamento che ha bocciato la legge Zan, arriviamo noi», esulta Grassi. «Sono molto contento anche perché la delibera è stata sostenuta dal sindaco Dario Pesenti e dal vice Marco Formenti che dimostrano come il sostegno alle discriminazione di questo tipo arrivi anche dal

La delibera è stata proposta dall’assessore Andrea Grassi del partito Gay Lgbt+. « Dove non arriva lo Stato, col Parlamento che ha bocciato la legge Zan, arriviamo noi», esulta Grassi. «Sono molto contento anche perché la delibera è stata sostenuta dal sindaco Dario Pesenti e dal vice Marco Formenti che dimostrano come il sostegno alle discriminazione di questo tipo arrivi anche dal centrodestra. Loro ci hanno messo la faccia in prima persona».