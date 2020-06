Napoli, 15 giu – Attimi di grande tensione ieri sera a Napoli in piazza Bellini. Una piccola folla composta da anarchici partenopei ha insultato, accerchiato e minacciato una pattuglia di polizia che stava effettuando i consueti controlli anti-Covid in una zona della movida. La richiesta degli agenti di esibire i documenti e di rispettare le regole di distanziamento ha innescato una reazione violenta nella comitiva. La scena è stata filmata da un testimone ed è immediatamente rimbalzata sui social.

Secondo quanto comunicato dalla questura i poliziotti hanno riportato contusioni e le auto di servizio hanno subito danni. «Gli operatori delle Volanti hanno gestito la situazione con equilibrio, a fronte di un inaccettabile comportamento aggressivo e minaccioso di decine di persone», queste le parole del questore di Napoli, Alessandro Giuliano. «Verranno svolte indagini per individuare i responsabili di queste condotte», ha chiosato. Fa da contraltare alle dichiarazioni delle forze dell’ordine il comunicato rilasciato dal centro sociale Insurgencia, nel quale militano gli anarchici protagonisti della vicenda. «Mentre in tutto il mondo si sollevano proteste contro gli abusi in divisa, nella nostra città si respira un clima sempre più preoccupante. Non permetteremo una militarizzazione delle nostre strade, né che si ripetano ancora fenomeni di repressione e di abusi a cui abbiamo assistito stasera», conclude vagamente minaccioso il comunicato.

«È sempre la stessa tarantella. In Piazza Bellini si raduna sempre una folla ingovernata, spesso ingovernabile e spesso formata da individui che negli anni si sono contraddistinti per atti violenti contro lo Stato, messi in atto dai componenti dei centri sociali, la teppaglia che occupa abusivamente palazzi della città e organizza manifestazioni violente» contro i funzionari di polizia, ha denunciato su Facebook il giornalista Stefano Albamonte, postando il video, della durata di otto minuti, che mostra gli agenti assediati e minacciati dagli esponenti dei centri sociali «mentre dietro altri manifestanti rovesciavano cassonetti della spazzatura e sparpagliavano vetri sul selciato». «Ieri sera – ha concluso Albamonte – sarebbe bastato esibire i documenti di identità alle autorità, invece di inscenare la solita sceneggiata napoletana».

Cristina Gauri