Napoli, 27 apr – Non ce l’ha fatta l’agente scelto della polizia Pasquale Apicella, coinvolto in un gravissimo incidente mentre tentava di sventare un furto in banca messo in atto da alcuni giovani rom. Apicella, 37 anni, è morto questa notte, dopo che l’auto della sua pattuglia è stata centrata in pieno dal veicolo in corsa dei nomadi in fuga. Terribile la sequenza dello scontro, avvenuto in via Capodichino, che ha coinvolto anche un altro agente di polizia a bordo del veicolo, ferito fortunatamente in modo lieve.

Il furto in banca è avvenuto presso la filiale del Credito agricolo in via Abate Minichini. Dopo un breve inseguimento, la pattuglia ha predisposto un posto di blocco all’imbocco di via Calata Capodichino, ma al segnale della paletta alzata i rom non hanno arrestato la loro corsa, premendo invece sull’acceleratore. L’impatto è stato devastante: l’agente alla guida, Pasquale Apicella, è morto poco dopo in ospedale per i traumi riportati.

Urto devastante