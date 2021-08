Roma, 31 ago – I no green pass annunciano il blocco dei treni per domani, 1° settembre, contro l’obbligatorietà del certificato digitale verde per i trasporti a lunga percorrenza. La possibilità che i dimostranti riescano davvero a boicottare il servizio ferroviario scatena le reazioni di sindacati e associazioni. Mentre dal canto suo il Viminale aumenta i controlli per evitare che le proteste diventino un problema.

I no green pass annunciano il blocco dei treni per domani

Controlli rafforzati e allerta massima per possibili blitz, dunque. Domani infatti scatta l’obbligo di green pass per scuole, treni, aerei e bus a lunga percorrenza. Una serie di restrizioni che si aggiunge all’obbligo già in vigore per ristoranti, piscine, palestre, cinema, stadi e teatri. E gli italiani contrari alla discriminazione del green pass sono pronti a manifestare. Sui social circolano appuntamenti – veri o presunti – per i manifestanti intenzionati a creare disagi al servizio ferroviario. Sarebbero 54 le città in cui sono previste iniziative contro il passaporto vaccinale. Nelle chat, su Facebook e Instagram, in tanti minacciano: “Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno“. I manifestanti si sarebbero dati appuntamento alle 14:30 in molte stazioni per una iniziativa “pacifica” che dovrebbe concludersi in serata.

I sindacati si stracciano le vesti: “No alle minacce di bloccare i treni”

I sindacati ovviamente si stracciano le vesti. “Diciamo no alle minacce di bloccare i treni domani, 1 settembre, nelle maggiori stazioni italiane“. Ad affermarlo unitariamente Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sottolineando che “auspichiamo un doveroso ripensamento da parte dei promotori della protesta” contro il green pass. “I rischi connessi a una simile protesta sono evidenti e serve un piano di sicurezza per tutelare lavoratori e utenti”, aggiungono i sindacati dei trasporti sottolineando quindi di “sostenere la campagna vaccinale tanto per i lavoratori che per gli utenti del servizio pubblico”.

Il trasporto ferroviario, ricordano i sindacati, “è un servizio pubblico essenziale (infatti è soggetto alle regole della legge sui servizi minimi per lo sciopero), che garantisce il diritto costituzionale alla mobilità dei cittadini. Chi decidesse di interromperlo arbitrariamente in nome della libertà a non vaccinarsi non avrebbe il sostegno del sindacato sia perché violerebbe la legge, sia perché il sindacato sostiene la campagna vaccinale tanto per i lavoratori che per gli utenti del servizio pubblico”, avvertono.

Assoutenti chiede l’arresto “in flagranza di reato”

Ma c’è chi va ben oltre gli avvertimenti. Come Assoutenti che chiede l’arresto dei manifestanti “in flagranza di reato”. L’associazione di difesa dei consumatori in una nota suggerisce: “Chi domani arrecherà disagi alla circolazione ferroviaria bloccando le stazioni o ritardando la partenza dei treni, va arrestato in flagranza di reato e perseguito per blocco stradale e interruzione di pubblico servizio“. Assoutenti inoltre si dice “pronta ad una raffica di denunce contro i no green pass che hanno annunciato per domani manifestazioni in tutta Italia”.

Adolfo Spezzaferro