Roma, 3 set — Un Andrea Crisanti che non ti aspetti. Persino un sostenitore delle vaccinazioni a tappeto come lui ha storto il naso di fronte all’annuncio del premier Draghi riguardo la stretta del governo su obbligo vaccinale, terza dose ed estensione del green pass. Affermazioni che non trovano d’accordo il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova: «L’annuncio del premier Draghi l’avrei capito 4-5 mesi fa — ha spiegato ad Adnkronos salute — ora potrebbe essere boomerang per no vax». Insomma, anche un «chiusurista» convinto e fan delle forme di controllo orwelliane come Crisanti ci è arrivato.

Crisanti: “Mi preoccupano dati Israele”

A preoccupare Crisanti sono i dati che arrivano da Israele e dal Regno Unito. Il 16 agosto scorso un gruppo di ricerca dell’Università di Oxford ha pubblicato uno studio che illustra un calo dell’efficacia dei vaccini contro il Covid nel corso del tempo. Due settimane dopo la seconda dose, il vaccino Pfizer protegge contro l’infezione intorno al 90 per cento, mentre AstraZeneca si attesta intorno al 75 per cento. Dopo tre mesi dal richiamo, però, i due vaccini presentano simili livelli di protezione perché l’efficacia di Pfizer cala più velocemente del vaccino di AstraZeneca. I dati di fine luglio resi noti dal governo israeliano hanno mostrato la protezione di Pfizer contro l’infezione cambia a seconda del mese di vaccinazione: 15 per cento per chi si è vaccinato a gennaio e 70 per cento per chi ha ricevuto la seconda dose ad aprile.

Un annuncio politico

Crisanti nutre forti dubbi sull’obbligo vaccinale. «Mi lascia molte riserve. Da Israele arrivano dei dati che indicano come l’efficacia dei vaccini si riduca al 70 per cento. Al momento sono preoccupato per questo». Per il virologo l’annuncio del premier è squisitamente politico, perché «i vaccini funzionano e hanno un rapporto costo-benefici indiscutibile, ma non vorrei che con i dati che arrivano da Israele questa scelta dell’obbligo si riveli un boomerang per i no vax che potranno dire che i vaccini non funzionano e quindi rifiutare l’obbligo».

Cristina Gauri