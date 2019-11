Roma, 4 nov – Quello che butti fuori dalla porta rientra dalla finestra. O dalla Alan Kurdi. Era stato allontanato dal territorio italiano nel 2015 per spaccio di stupefacenti, ma – guarda che combinazione – le autorità italiane lo hanno ritrovato ieri a bordo della Alan Kurdi appena sbarcata a Taranto con il suo carico di “disperati scappati dalla guerra e dai lager libici”. Si tratta di un nigeriano, ora arrestato dalla Squadra mobile della città pugliese.





A coadiuvare gli agenti nell’operazione c’erano gli uomini delle Fiamme gialle, che dopo gli accertamenti di rito hanno identificato l’africano, scoprendo i suoi numerosi precedenti che l’hanno portato all’espulsione, circa 4 anni fa. Lo rivela Agi. Il nigeriano, in particolare, era attivo come spacciatore nella zona di Casal di Principe, nel casertano, dove è stato arrestato. Alcuni mesi dopo per lui è arrivato il foglio di via e l’accompagnamento verso l’aeroporto. L’arresto nel casertano è emblematico: diverse ramificazioni della mafia nigeriana fanno riferimento alla zona per lo smistamento e spaccio di stupefacenti, per il racket della prostituzione e la tratta di esseri umani provenienti dall’Africa subsahariana.

La nave Alan Kurdi dell’Ong tedesca Sea Eye è arrivata ieri smattina al porto di Taranto con il suo carico di 88 clandestini, recuperati circa una settimana fa in una missione che non ha mancato di creare tensioni con la Guardia costiera libica. Poche ore dopo l’inizio del trasbordo da un gommone in avaria, la Alan Kurdi era stata circondata da alcuni mezzi della Guardia Costiera libica. Ne è nato un momento di tensione, in cui i libici hanno esploso anche alcuni colpi di avvertimento in mare. Il Viminale aveva autorizzato lo sbarco questo sabato. Dopo i soccorsi, sono scattate le operazioni di identificazione che hanno quindi portato alla scoperta del pusher nigeriano espulso nel 2014. Non è la prima volta, e siamo certi che – purtroppo – non sarà nemmeno l’ultima.

