Roma, 3 feb – Mattia Santori ha ammesso di aver compiuto un errore. E già questa di per sé è una notizia, considerando l’umiltà che contraddistingue il leader maximo delle sardine. Il primo scivolone riconosciuto dal riccioluto bolognese non riguarda qualcuna delle sue supercazzole televisive, ma la visita a Fabrica in compagnia di Luciano Benetton. La foto fianco a fianco con Oliviero Toscani e il patron di Atlantia aveva alimentato molte polemiche anche all’interno del movimento stesso. Jasmine Cristallo, volto pubblico e meridionale delle sardine, aveva stigmatizzato l’iniziativa dei quattro fondatori bolognesi, ponendo il problema della direzione politica e della leadership in seno al movimento stesso.

Santori: “Non siamo infallibili”

E così dopo due giorni di polemiche ecco il mea culpa di Santori in una intervista al Corriere della Sera: “La foto con Benetton? È stata un’ingenuità perché ha offerto un assist a tutti quelli che non vedevano l’ora di screditarci. È stato un errore, prima o poi doveva capitare. Ma anche chi ci apprezza deve capire che non siamo infallibili”. Insomma la colpa è sempre degli “altri”, quei cattivoni che si permettono di dubitare della natura anti sistema di un movimento i cui leader si fanno ritrarre in posa con Luciano Benetton. Ma già aver ammesso di non essere “infallibile” deve essere stata dura per Santori.

L’incontro “casuale” con mister Benetton

Ovviamente la sardina in capo ribadisce di aver incontrato “per caso” il patron di Atlantia. Del resto è piuttosto imprevedibile rischiare di incontrarlo nel centro di formazione che lui stesso ha fondato: “Io non ho nemmeno parlato con l’imprenditore. E a tavola mi avevano riservato un posto vicino a lui ma ho preferito rimanere in mezzo ai ragazzi”. Eppure nella foto stile “plotone d’esecuzione” Santori è proprio accanto a Benetton. “Noi quattro siamo andati a titolo personale, non in quanto rappresentanti delle Sardine. Capisco che altri non lo avrebbero fatto”. Qualcuno spieghi a Santori che dal momento in cui viene riconosciuto come leader politico di “personale” in quello che fa e comunica non c’è nulla. Specialmente se, nell’epoca dei social, dove le immagini sono più importanti dei messaggi, ti poni come il rappresentante di un “nuovo modo di fare politica”.

