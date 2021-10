Roma, 24 ott — Sbarchi senza sosta, gli unici «porti chiusi» sono quelli che ospitano le proteste dei portuali contro il green pass, soffocate con violenza inaudita dalla polizia. per il resto, come da copione, il Viminale tiene ben spalancate le porte al fiume di clandestini che sta riversandosi — o è di prossimo arrivo — in questi attimi entro i nostri confini.

Iniziamo la carrellata con Alarm Phone che twitta ripetutamente di due imbarcazioni con a bordo rispettivamente 60 e 68 persone. Quest’ultima si troverebbe in zona Sar Malta e avrebbe «problemi di motore». L’altro barcone sarebbe stato lasciato alla deriva nel Mediterraneo centrale: si tratterebbe di persone a bordo di un gommone che si sta sgonfiando e imbarca acqua. Nel segnalare la presenza dei due natanti, Alarm Phone punta il dito contro un aereo «che identifichiamo come Frontex» il quale starebbe sorvolando l’imbarcazione in zona Sar Malta. «Le persone a bordo chiedono perché l’Europa le guarda solamente dall’alto ma non le soccorre da più di un giorno».

GeoBarents, 4 operazioni recuperano 296 clandestini

Intanto Medici senza frontiere riferisce della quarta operazione di recupero della GeoBarents: caricati sulla nave Ong altri 95 clandestini, che si aggiungono agli altri 201 precedentemente trasbordati. 296 in tutto. «Ieri sera quarto salvataggio a bordo della GeoBarents. Abbiamo soccorso 95 persone che stavano per essere intercettate dalla Guardia Costiera libica», comunica trionfante Msf dal proprio account Twitter. Ora la nave rimane in attesa della prossima infornata di immigrati, fino al raggiungimento del pieno carico e la «volata» verso le coste italiane.

Ieri sera quarto salvataggio a bordo della #GeoBarents.

Abbiamo soccorso 95 persone che stavano per essere intercettate dalla Guardia Costiera libica e costrette a tornare alla violenza, agli abusi e allo sfruttamento in #Libia.

©Filippo Taddei/MSF@MSF_Sea pic.twitter.com/7BhwZvR2n9 — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) October 24, 2021

Nel frattempo la nave spagnola AitaMari, con a bordo 105 immigrati, naviga a pochi chilometri da Porto Empedocle chiedendo di poter sbarcare. Copione già scritto anche per l’Ong iberica e il suo carico.

Sbarchi, si aggiunge anche il Salento

Gli sbarchi procedono senza sosta anche a Santa Maria di Leuca, nel leccese, dove la Guardia di Finanza ha intercettato una barca a vela con a bordo un centinaio di clandestini al largo di San Gregorio. Il natante è stato scortato nel porto di Leuca dove sono iniziate la operazioni di sbarco. Si aggiungono agli altri 115 immigrati arrivati due giorni fa sempre nella località salentina.

Cristina Gauri