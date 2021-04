Roma, 23 apr – Scende ancora l’Rt medio nazionale, che si attesta a 0,81, con la quasi totalità delle regioni che passeranno in zona gialla e arancione. L’indice di contagiosità registra dunque un nuovo calo rispetto alla scorsa settimana, che era a 0,85, secondo quanto si apprende dalla cabina di regia Iss-ministero della Salute sull’andamento della pandemia, riunita oggi. Altro dato importante, scende ancora l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti: da 160,5 a 157,4. In attesa che entrino in vigore le nuove regole del decreto Riaperture da lunedì 26 aprile, sono molte le regioni che puntano a tornare in zona gialla e sono quindi in attesa del ‘”verdetto” che ridefinirà la mappa dei colori delle regioni.

Regioni quasi tutte in zona gialla e arancione

A quanto pare, la Sardegna, che era stata addirittura l’unica in zona bianca, sarà l’unica a restare in rosso. In zona arancione ci sarebbero Calabria, Sicilia, Valle d’Aosta e Basilicata. Poi c’è la Puglia che è in bilico. Tutte le altre 13 regioni e le due province autonome di Bolzano e Trento passeranno in zona gialla.

I colori come è noto sono stabiliti sull’andamento dei dati nelle ultime due settimane. Ebbene, guardando esclusivamente al monitoraggio di oggi, ci sono soltanto due regioni con un Rt superiore a 1: Basilicata e Sicilia. Stessa cosa vale per il rischio, che può essere basso, moderato o alto. Quando è alto scatta la zona arancione anche se l’Rt è sotto 1. Ebbene, questa settimana lo hanno alto solamente Calabria e Sardegna.

Iss: migliorano tutti i dati su ricoveri in ospedale e terapia intensiva

L’Istituto superiore di sanità, come riporta l’AdnKronos, sottolinea però che rimane alto il numero dei territori con un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica. Sono 12, due in meno rispetto alle 14 della settimana precedente. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è sopra la soglia critica del 30% (è al 35%), anche se il numero di persone ricoverate è in diminuzione da 3.526 a 3.151. Altro dato che lascia molto ben sperare, il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è sotto la soglia critica (36%) per la prima volta dopo varie settimane.

Adolfo Spezzaferro