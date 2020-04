Roma, 29 apr – I trans chiamano, l’elemosiniere di Bergoglio accorre. Succede a Torvaianica, dove un gruppo di transessuali di origine latino-americana ha chiesto aiuto economico per riuscire ad affrontare il difficile periodo trascorso senza clienti, che, date le restrizioni per il coronavirus, si trovano tutt’ora impossibilitati ad uscire di casa per le abituali «sortite».

E chi è accorso in loro aiuto? Ma l’elemosiniere Konrad Krajewski, ovviamente. Dove c’è bisogno lui arriva: soprattutto se ad aver bisogno sono immigrati e centri sociali. Come quando si era precipitato a togliere i sigilli della fornitura di energia elettrica al palazzo occupato-centro sociale-maxidiscoteca esentasse di Aktion, o quando aveva rifornito le centinaia di immigrati nell’occupazione del Selam Palace, isolata dall’esercito dopo la scoperta di positivi al Covid-19, di dispositivi di protezione individuale.

Don Andrea, parroco della parrocchia Beata Vergine dell’Immacolata, di Torvaianica, ha raccontato la commovente vicenda ad Adnkronos. «Chiedevano aiuti perché con il Covid non avevano più clienti sulla strada», spiega. Il parroco aveva cercato di confortare i trans anche dal punto di vista spirituale, oltre che economico. Ma ad un certo punto il sacerdote si è ritrovato a corto di liquidità e le richieste di aiuto sono state indirizzate direttamente al Papa. Che ha risposto inviando il solito emissario, Krajewski. «Molte grazie a Papa Francesco», «Che Dio la benedica, grazie per tutto», «Mille benedizioni. Che la Vergine ti protegga», è stato questo il ringraziamento dei trans raccolto in un video inviato in Vaticano.

«In questa comunità trans – racconta don Andrea – la voce poi si è sparsa, ora ci sono circa una ventina di persone. Sono trans che arrivano per lo più dall’America Latina, vogliono molto bene a Bergoglio. Hanno anche fede. Sono rimasto commosso per l’immagine di uno di loro che si è messo a pregare in ginocchio davanti alla Vergine. Qualcuno mi ha anche chiesto di benedire oggetti cari».

