Roma, 30 apr – A quanto pare è confermato: chi guarisce da Covid-19 sviluppa anticorpi, sebbene in quantità variabili. «Questo è bene perché rende affidabile la diagnosi sierologica e, se gli anticorpi fossero proteggenti, promette bene per l’immunità». A dirlo è stato Roberto Burioni, che in un tweet ha linkato uno studio cinese apparso su Nature Medicine, che conferma: a 19 giorni dalla comparsa della sintomatologia del coronavirus il 100 per cento dei pazienti esaminati (285) avevano sviluppato gli anticorpi IgG contro il Sars-CoV-2, seppur con livelli diversi.

Gli anticorpi IgG vengono prodotti nel corso della prima infezione o in seguito all’esposizione ad antigeni estranei e formano una protezione a lungo termine. La produzione di IgG – nei soggetti con un sistema immunitario efficiente – basta a proteggere da una successiva infezione. Gli IgG iniziano ad essere prodotti quando termina invece la produzione di Igm, cioè gli anticorpi che si attivano immediatamente quando l’organismo entra a contatto con una nuova infezione o un antigene estraneo: si tratta di una protezione sul breve periodo. Lo studio ha trovato gli anticorpi relativi alla protezione più duratura.

Il ricercatore Guido Silvestri definisce la notizia una «megapillola di ottimismo», la notizia migliore dall’inizio della pandemia. Perché lo studio cinese confermerebbe così che «il nostro sistema immunitario monta una risposta anticorpale contro il virus, risposta che con tutta probabilità, basandosi sui precedenti di Sars-1 e Mers oltre che sui modelli animali di infezione da coronavirus, protegge dalla reinfezione o almeno dal ritorno della malattia. Non possiamo sapere quanto dura questa risposta ma i precedenti con virus simili suggeriscono che dovrebbe durare almeno 12-24 mesi»

