Nel mondo di oggi le aziende di qualunque settore merceologico possono mettere in atto una strategia di internazionalizzazione, grazie alle possibilità di comunicazione offerte dalle nuove tecnologie digitali e a una velocità dei trasporti che sarebbe stata inimmaginabile fino a pochi decenni fa. Oggigiorno, infatti, qualsiasi imprenditore punta alla vendita oltreoceano, a prescindere dal suo settore di attività e dalle sue reali capacità produttive: può trattarsi tanto di una PMI mirante a operare su nuovi mercati del proprio continente quanto di una multinazionale già operante sull’intero scenario mondiale.

Detto questo, esiste un aspetto che deve essere necessariamente considerato in tutti i casi di cui sopra. Un aspetto che potrebbe essere considerato marginale e che invece si rivela spesso fondamentale sia in un’ottica di stile comunicativo sia di finalità puramente commerciali. Stiamo parlando della cosiddetta “localizzazione linguistica”, un particolare servizio di traduzione che prevede l’adattamento di un testo in modo da renderlo più efficace all’interno di un territorio specifico e per un target specifico.

Localizzazione linguistica e specificità del mercato

Prima di inoltrarci nel dettaglio delle incredibili opportunità offerte dalla localizzazione software di Landoor (una vera e propria eccellenza del settore) è opportuno sottolineare che, quando si parla di questo particolare tipo di servizio linguistico, non si fa riferimento a una mera traduzione. Infatti, quando si traducono un sito o altra documentazione commerciale è fondamentale avere una profonda consapevolezza delle specificità del mercato target. Detto in altri termini, la localizzazione linguistica è una traduzione specialistica che richiede una conoscenza molto approfondita degli usi, dei costumi e delle caratteristiche culturali dei singoli paesi d’arrivo o dei vari contesti di utilizzo.

Il servizio offerto da Landoor

Ecco perché quando si parla della localizzazione linguistica proposta da Landoor non si può pensare soltanto a una pura e semplice trasposizione di testi da una lingua all’altra. Si deve piuttosto pensare a una completa rielaborazione di tutto il testo che è stato concepito per un particolare mercato – mercato source – e che deve essere totalmente riadattato al contesto della lingua parlata nell’area di destinazione – mercato target.

Questa è un’operazione che deve tenere conto di tutte le specificità locali al fine di rispettare la cultura e la sensibilità del lettore finale. Si può andare da un esempio molto pratico – le diverse formulazioni di date, orari, punteggiatura, numeri, unità di misura nei vari Paesi del mondo – al caso, molto più delicato e complesso, di dover identificare nella lingua target gli equivalenti culturali ed emotivi dei colori, delle espressioni gergali e dei riferimenti intertestuali della lingua sorgente. Si pensi ad esempio, a una battuta di un testo inglese riferita a un giocatore di cricket da ripensare, perché desti la stessa ilarità nel pubblico italiano, riferendola a un giocatore di calcio.

Localizzazione di siti, app, software

In Landoor è possibile attivare un servizio di localizzazione customizzato, grazie a un team di professionisti specifici che lavoreranno in base alle vostre esigenze. Per esempio, nel caso in cui si richieda la localizzazione di un sito internet, sarà possibile lavorare con specialisti SEO, che vi aiuteranno a ottimizzare la presenza del portale per motori di ricerca come Google o Yahoo. Indicizzazione che risulterà altrettanto importante nel caso in cui si decida di localizzare un’app, uno store online o una piattaforma di e-learning. Con Landoor è possibile localizzare ogni tipo di prodotto e testo esistente sul mercato: si va dai software ai videogiochi, passando per doppiaggio video, sottotitolaggio, voice over e chi più ne ha più ne metta.