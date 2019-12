Siamo tutti sempre alla ricerca di nuove soluzioni per risparmiare e gestire al meglio i nostri soldi, Chescelta ci aiuta con preziosi consigli e ci suggerisce che il conto corrente non sempre è la soluzione migliore. Una carta prepagata con IBAN, come quella proposta dalla società inglese Revolut, offre la maggior parte dei servizi di un conto corrente, limitando o azzerando totalmente il canone annuo.

C arta Revolut

Questa carta prepagata è ideale per tutti coloro che non vogliono aprire un conto corrente ma hanno bisogno di un IBAN per svolgere le normali operazioni finanziarie di ogni giorno. La carta prepagata Revolut è rilasciata da una società inglese per cui il numero IBAN inizierà per GB e può essere utilizzata con 150 valute differenti. Il vantaggio di questa carta è il cambio valuta gratuito fino ad una soglia di 6000 euro al mese e la possibilità di utilizzarla con criptovalute. Esistono tre piani differenti da poter scegliere al momento della richiesta di emissione della carta, ognuno con caratteristiche specifiche in base al grado di utilizzo, per i dettagli clicca qui.

Piano standard

La versione base della carta prepagata Revolut è totalmente gratuita e risulta la soluzione migliore per chi non ha necessità di prelevare molti soldi al mese e per chi intende utilizzarla per acquisti online. Questa carta non prevede un canone annuale, ha zero commissioni per quanto riguarda i pagamenti e non prevede alcun costo aggiuntivo sui prelievi per un massimo di 200 € al mese.

Piano Premium

Consiste in un upgrade della versione base e prevede una spesa mensile di 7.99€. Il canone mensile può essere perfettamente ammortizzato da una persona che si trova spesso in viaggio visto che, in aggiunta alle funzioni previste nel piano standard, il Premium offre un’assicurazione medica internazionale ed una per ritardi e cancellazione dei voli. Il piano Premium inoltre estende la soglia dei prelievi gratuiti fino a 400€ al mese, offre un’assistenza prioritaria ed una consegna della carta più veloce. Qualora ci fosse bisogno, ad esempio per pagamenti in criptovalute, è possibile richiedere delle carte virtuali usa e getta, cosa non prevista nel piano standard.

Piano Metal

Il piano Metal si rivolge a quella clientela cittadina del mondo, che intende utilizzare la carta in modo continuativo e senza limitazioni. Il servizio clienti per questa tipologia di piano diventa concierge per venire incontro a qualsiasi stile di vita. Revolut aggiunge alle funzioni del piano Premium un servizio di cashback fino allo 0,1% in Europa e fino al 1% fuori UE, su ogni pagamento fatto con la carta. Il canone mensile di questo piano è pari a 13,99€ al mese.

Come richiederla

Richiedere una carta prepagata Revolut è semplice e veloce, basta consultare il loro sito internet e seguire delle brevi istruzioni:

Inserire il numero di cellulare: Revolut invierà il link per scaricare gratuitamente l’app da cui si potrà procedere all’ordine e successivamente gestire la carta in totale autonomia.

Scaricare l’app: Basta scaricare l’applicazione sul cellulare e seguire le istruzioni.

Scegliere il piano: Per richiedere una carta prepagata Revolut si deve scegliere uno tra i piani Standard, Premium e Metal.

Inserire i dati anagrafici e quelli di consegna: la carta verrà recapitata direttamente a casa nel più breve tempo possibile (per i piani Premium e Metal le spedizioni sono più veloci).

Una volta ottenuta la carta, sarà possibile ricaricarla tramite il codice IBAN e gestire il denaro in modo semplice ed intuitivo. Molto simpatica è la funzione di risparmio che prevede la possibilità di arrotondare i pagamenti e mettere da parte i centesimi delle transazioni effettuate. Con la carta Revolut è possibile anche impostare dei pagamenti ricorrenti come un vero conto corrente.