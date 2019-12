Vipiteno, 8 dic – Il periodo natalizio è la stagione in cui in Alto Adige i Krampus sfilano per le strade delle città. Ma questa volta la tradizionale sfilata dei “diavoli” ha avuto un fuori programma che, stando ad alcune fonti, sarebbe scaturito dal tentativo di alcuni immigrati di togliere le tradizionali maschere ai partecipanti.

La rissa dei Krampus a Vipiteno

Nel video diffuso da La Voce di Bolzano è possibile vedere come la tradizionale manifestazione dei Krampus abbia preso una piega violenta; secondo la medesima testata, è ancora da verificare se il video è riferito alla sfilata del 5 dicembre 2019, che ha avuto inizio intorno alle 18 per le vie del centro di Vipiteno. “È stata registrata solo l’ultima parte del pestaggio, quindi non siamo in grado di dire con certezza il perché sia cominciata e se si siano verificate provocazioni e qualcos’altro nei confronti dei Krampus” riferisce il giornale di Bolzano. Ma, si specifica nell’articolo, “secondo alcuni fonti non ufficiali pare però che gli immigrati a bordo strada abbiano provocato i Krampus tentando di togliere la maschera ad alcuni di loro”. Questo avrebbe provocato le ire dei diavoli mascherati, che secondo l’antica tradizione, non possono assolutamente mostrare il proprio volto in pubblico.

Punire i bimbi cattivi

Sarebbe quindi a causa di una provocazione da parte di un gruppo di immigrati che i Krampus si sarebbero avventati sulla folla con aggressività; nel video è possibile vedere l’inseguimento di alcuni di loro nei confronti di alcuni individui di colore. Sebbene anche le “bastonate” in un certo senso rientrino nelle tradizionali sfilate dei Krampus, la violenza di questa scena ha sorpreso anche chi stava riprendendo; ma, in fondo, i Krampus sono esseri demoniaci che accompagnano San Nicola nel suo corteo col compito si spaventare e punire i “bambini cattivi”. Questa volta hanno preso decisamente alla lettera il compito.

