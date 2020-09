Roma, 11 set – I presunti colpevoli dell’omicidio di Colleferro non sono fascisti per un’ottima e semplicissima ragione: perché non lo sono. Nessun collegamento, anche labile, è stato trovato tra i quattro e movimenti o ideologie di destra radicale. Nessuno di quella zona, dove i tizi sono molto conosciuti, li identifica come «fasci». Punto. Il fascismo, però, in questa vicenda ci viene fatto entrare lo stesso, generando un surreale dibattito in cui si scontrano i sostenitori di due idee platoniche farlocche: il «fascismo oggettivo cattivo» e il «fascismo oggettivo buono». La prima posizione sostiene che un energumeno è fascista anche se non dice di esserlo, la seconda sostiene che un energumeno non è mai fascista anche se dice di esserlo.

Violenza e fascismo come sinonimi

Per i sostenitori del «fascismo oggettivo cattivo» (tipo la Ferragni, Serra e altri), un comportamento di prevaricazione e violenza è sempre fascista, a prescindere dal fatto che chi lo mette in pratica ami il Duce, se ne freghi della politica o, al limite, sia persino antifascista. È grazie a questo gioco di prestigio ideologico che la sinistra può bollare come «fascisti» persino i suoi esponenti che esagerano (e questo con l’incredibile complicità dialettica di una certa destra, che non trova di meglio che appioppare la qualifica di «nazisti rossi» o altre idiozie simili ai centri sociali più violenti). Oltre a queste spiacevoli controindicazioni, il problema del «fascismo oggettivo cattivo» è che ovviamente essenzializza un’idea di fascismo del tutto arbitraria e antistorica.

Il fascismo “buono”

Ma antistorica, a dirla tutta, è anche l’idea del «fascismo oggettivo buono». È la tesi che in questi giorni hanno sostenuto Croppi, Mughini e altri. Il fascismo è Bottai e Sironi, ha detto Mughini. È il pizzaiolo fascistone di paese che adotta bambini africani, dice Croppi. I bulli di Artena non sarebbero fascisti neanche se credessero di esserlo, quindi, perché sono ignoranti e non hanno adottato manco un africano. Questa posizione sconta le stesse problematiche dei comunisti impegnati a dimostrare che il «vero» comunismo non è Stalin né Pol Pot, o dei cristiani impegnati a dimostrare che il «vero» cristianesimo non sono le crociate o l’Inquisizione. Ma il «vero» comunismo, il «vero» cristianesimo», il «vero» fascismo sono quelli che si realizzano storicamente. La truffa ideologica di essenzializzare un’idea «buona» e metterla al riparo da qualsiasi contaminazione con la realtà riesce peraltro alla sinistra perché è padrona del linguaggio, tentare di scimmiottare quel meccanismo da «fascisti» è ingenuo, perché cosa è comunismo lo decidono loro e cosa è fascismo lo decidono sempre loro.

Vi fu la teppa e vi fu Gentile

A questi «fascismi oggettivi» andrebbe contrapposto semplicemente il fascismo… storico. Cioè la comprensione di cosa ha rappresentato il fascismo nella sua epoca. A quel punto si riconoscerebbe che nel fascismo vi fu la teppa e vi fu Gentile. Ma anche la teppa, presente peraltro in ogni movimento rivoluzionario, fu sottratta all’esistenza marginale e alla violenza di strada e messa al servizio di un progetto che si può giudicare ripugnante quanto si vuole, ma che indiscutibilmente esistette ed ebbe dimensione politica e culturale. Considerare in astratto solo la teppa o solo Gentile significa precludersi la comprensione storica del fenomeno.

Né ha senso pretendere di «salvare» la memoria del Regime trasformandolo a posteriori in un caffè culturale. Non è così che funziona. Se si vuole sottrarre la suggestione fascistoide alle frange marginali, alla «teppa senza progetto», c’è un solo modo e non è quello di fare l’elenco dei santini culturali, bensì di rendere oggi fattualmente egemone un altro modo di rifarsi a certe idee. La «vera» versione di un’idea si afferma solo in un modo: incarnandola. Niente scorciatoie in questo gioco.

Adriano Scianca