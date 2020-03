20 marzo – L’uscita del volume Coronavirus – Tutto ciò che non torna sull’epidemia che ha scosso il mondo, scritto dalla reporter Francesca Totolo ed edito da Altaforte Edizioni, ha segnato un numero record di acquisti il giorno del lancio della prevendita.

Un sussulto di carta e inchiostro

La casa editrice sovranista ha dichiarato in una nota: “Nonostante l’Italia sia in ginocchio centinaia di lettori hanno premiato la volontà di fare informazione in un momento così difficile. L’editoria, al netto degli enormi buchi che la gestione dell’emergenza coronavirus ha creato, deve raccontare cos’è realmente questa epidemia, quali sono state le cause che l’hanno scatenata e le potenziali conseguenze”. Un sussulto fatto di carta ed inchiostro. Un sussulto indice del fatto che centinaia di italiani vogliono sapere di più sul virus capace di stravolgere le nostre vite mettendole in quarantena.

L’indagine di Francesca Totolo

“In questo il lavoro di Francesca Totolo, già autrice di Inferno SPA, è limpido e preciso, partendo dalla cronistoria del virus e arrivando alle misure restrittive adottate in Italia, senza dimenticare un’analisi dei Pandemic bond e del ruolo delle Big Pharma dell’industria farmaceutica”. Un’indagine a tutto tondo, dove nessuna strada che conduce al Covid-19 viene trascurata.

Altaforte, infine, non dimentica di ringraziare i suoi sostenitori: “In questo momento è positivo riscontrare che la voglia dei lettori di informarsi e approfondire la situazione che stiamo vivendo supera qualsiasi psicosi e paura: insieme usciremo da questa crisi il prima possibile”.

Lorenzo Cafarchio