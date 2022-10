A Francesco d’Assisi vengono attribuite varie azioni straordinarie, in taluni casi veri e propri miracoli. Ad Ascoli si dice che guarisca dei malati e converta in una sola volta trenta persone. Ad Arezzo le redini di un cavallo da lui tenute in mano guariscono una puerpera moribonda. A Città della Pieve uno dei suoi risana i malati toccandoli con una corda precedentemente usata da Francesco come cintura. A Toscanella e Narni guarisce uno zoppo e un paralitico. Pratica degli esorcismi a San Geminiano, tra Todi e Terni, e a Città di Castello. Vicino a Bevagna predica agli uccelli. Ma è a Gubbio che, secondo i Fioretti, egli compie una delle sue azioni più note e pregne di significato anche simbolico e sociologico: la conversione di «frate lupo».

La presentazione del 14esimo quaderno della collana «I Grandi Italiani» è stata pubblicata sul Primato Nazionale di ottobre 2022

Secondo il celebre florilegio sulla vita del santo, a Gubbio – «Agobbio» – era apparso «un lupo grandissimo, terribile e feroce, il quale non solamente divorava gli animali, ma enziandio gli uomini». La città viveva praticamente assediata dalla belva feroce e i suoi abitanti non si avventuravano più nei boschi per paura. Fu allora che Francesco decise di andare a cercare il lupo. Trovatolo, gli parlò così: «Frate lupo, tu fai molti danni in queste parti, e hai fatti grandissimi malifici, guastando e uccidendo le creature di Dio senza sua licenza; e non solamente hai uccise e divorate le bestie, ma hai avuto ardimento d’uccidere e di guastare gli uomini fatti alla immagine di Dio; per la qual cosa tu se’ degno delle forche come ladro e omicida pessimo; e ogni gente grida e mormora di te, e tutta questa terra t’è nemica. Ma io voglio, frate lupo, far pace tra te e costoro, sicché tu non gli offenda più, ed eglino ti perdonino ogni offesa passata, e né gli uomini né i cani ti perseguitino più». Il Santo riuscì quindi a «dialogare» con la belva, giungendo infine a un patto: la gente del luogo gli avrebbe lasciato qualcosa da mangiare e lui non avrebbe più divorato animali e persone.

La vita di san Francesco d’Assisi

Questa capacità di dialogare con gli animali, in altre occasioni ribadita, faceva ritenere a Gilbert K. Chesterton che «tutta la leggenda di san Francesco abbia origini totemiche. È indubbiamente una leggenda che pullula di totem. I boschi di san Francesco ne sono pieni quanto lo sono i miti degli indiani d’America». Un Francesco «sciamanico»? Suggestivo, ma forse non è il caso di correre troppo. Resta la grande valenza simbolica ed etica della leggenda.

Il volume su san Francesco d’Assisi può essere acquistato anche online, sia in versione cartacea che digitale (clicca QUI)

Secondo lo psicologo Claudio Risé, quello del santo e del lupo è un racconto dalla grande valenza psicologica, «una delle più profonde intuizioni su come costruire una buona relazione psicologica con l’istinto, di cui l’animale è sempre precisa rappresentazione simbolica. Un patto si stipula tra pari: fare un patto col lupo, col lato divorante e aggressivo del proprio istinto, significa riconoscergli dignità di interlocutore. È questo l’unico modo efficace di trattare l’istinto». Francesco non scaccia o uccide il lupo, «blindando» la vita civile, organizzata, razionale degli eugubini. Né prende acriticamente le parti della bestia, del lato ferino, dell’istinto, ovviamente. Egli stipula un’alleanza tra lato diurno e lato notturno dell’esistenza. Una grande lezione per la nostra società, algidamente amministrata eppure anche barbaricamente scatenata, senza che tra i due aspetti appaia più possibile una conciliazione.