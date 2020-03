Roma, 24 marzo – Non solo la più grave emergenza sanitaria degli ultimi decenni. Coronavirus vuol dire anche quarantena per milioni di italiani chiusi in casa in attesa che la furia della pandemia passi tra un decreto ed una diretta Facebook, rigorosamente in seconda serata, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Per questo motivo Il Primato Nazionale, a fronte delle miriade di difficoltà affrontate dai nostri lettori, ha deciso di lanciare, da martedì 24 marzo fino a martedì 31 marzo, la promozione, nella sua veste informatica: #Ioleggoacasa con l’edicola digitale.

Una grande offerta

Durante i prossimi sette giorni sarà possibile acquistare tutti i numeri arretrati della rivista a 2,50€, al posto di 4,00€, e la versione ora in edicola – Il virus dell’antirazzismo con in copertina Corrado Formigli ed il suo inseparabile involtino primavera – a 3,00€ invece di 5,00€. Un’offerta per accompagnare tutte le donne e gli uomini che nonostante i domiciliari forzati vogliono tenersi informati senza disdegnare il politicamente scorretto.

Adriano Scianca, Francesca Totolo, Francesco Borgonovo, Alessandro Meluzzi, Diego Fusaro e molti altri autori non allineati al 40% di sconto in formato digitale. Approfitta dell’occasione per allenare la mente e sostenere l’editoria capace di raccontarti quello che i telegiornali non vogliono dirti.

Lorenzo Cafarchio