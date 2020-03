Roma, 28 mar – Forse ce ne siamo dimenticati, ma appena poche settimane fa, prima dell’emergenza coronavirus, il tema che campeggiava su tutte le prime pagine era… il fascismo. L’epidemia di svastiche al contrario disegnate con i pennarelli, nel clima segnato dall’esuberanza mediatica salviniana, aveva fatto sì che legioni di intellettuali, giornalisti, politici e influencer giocassero a una Radio Londra permanente dalle colonne dei giornali dei principali gruppi finanziari italiani. La prima vittima di questa ondata isterica, subito dopo il senso del ridicolo, fu la lucidità storiografica. Se tutto è fascismo, nulla è fascismo. Se c’è un Mussolini dietro ogni politico sovranista, Mussolini non esiste più, diventa un ectoplasma, qualcosa che va bene su tutto ma che non ha sostanza propria. Capire “ciò che è stato” (anche solo “per far sì che non si ripeta”, come da slogan d’ordinanza) è diventato ormai pressoché impossibile.

Quando Mussolini non era il duce

Fortunatamente, qualche storico serio si è ribellato alla storiografia ridotta al rango di cose come Mussolini ha fatto anche cose buone, di Francesco Filippi, che Repubblica ha persino tentato di rendere il libretto rosso delle masse semicolte dandolo in allegato col quotidiano. Pensiamo solo a Emilio Gentile, probabilmente il maggior storico vivente del fenomeno fascista, che dopo aver tentato di dire qualcosa di sensato nel dibattito in corso con il pamphlet Chi è fascista?, è tornato nelle librerie con un saggio sul capo delle camicie nere: Quando Mussolini non era il duce (Garzanti). Un libro che in realtà non parla del fascismo se non in minima parte, dato che, come appare del resto chiaro dal titolo, vi si affronta per lo più il periodo della biografia mussoliniana antecedente la fondazione dei fasci. Nello specifico, il saggio si occupa della vita di Mussolini tra il 1912 e il 1919, cioè tra il suo trionfo nel campo socialista, con la scalata che lo porta alla direzione dell’Avanti!, e il fiasco alle prime elezioni sostenute dai fasci, in cui Mussolini raccoglierà un pugno di mosche, pensando anche di lasciare la politica.

Il libro ha un curioso incipit: «Questo è un libro di storia». In un’epoca che fa della storia un’appendice della morale o della politica, chi fa storia «pura», limitandosi alla consultazione dei documenti, alla comprensione degli eventi, al racconto dei fatti nel loro contesto, sente il bisogno di specificarlo. E in effetti il saggio di Gentile, pur essendo meno importante dei precedenti volumi dello stesso autore che hanno cambiato il modo di intendere il fascismo, colpisce per la mancanza di coinvolgimento emotivo dell’autore e per l’assenza di ogni velleità moralistica. Gentile evita inoltre di ricorrere al senno del poi, come invece spesso fanno gli storici che descrivono i primi passi dei grandi personaggi come esordi di un percorso già scritto. Gentile, al contrario, descrive la parabola mussoliniana quasi in presa diretta, come fosse un contemporaneo ignaro degli sviluppi successivi.

Dall’Avanti alla «trincerocrazia»

Il segmento della vita mussoliniana oggetto del saggio è quello in cui un giovane e sconosciuto dirigente locale del Partito socialista arriva a dirigere il giornale del partito e a diventare il punto di riferimento di giovani e operai. Gentile ricorda che, sotto la sua direzione, «la media delle copie vendute dell’Avanti! era passata da 34.000 nel 1912 a 60.000 circa, con punte fino a 100.000; gli iscritti al partito, da 28.689 con 1003 sezioni, erano aumentati a 45.102 con 1565 sezioni». Ma proprio all’apice della sua avventura socialista, la guerra esplosa nel 1914 cambiò tutto. Lo storico ricostruisce passo dopo passo il repentino cambio di vedute di Mussolini, dal neutralismo assoluto al neutralismo «attivo e operante», fino all’aperto interventismo, che lo isolò nel partito fino alla rottura. A tal proposito, i suoi ex sodali dell’epoca, ma anche una certa storiografica successiva, hanno cercato di spiegare la conversione mussoliniana alla luce di scelte di convenienza, magari eterodirette da qualche potere forte. Chiarisce però Gentile: «La scelta interventista di Mussolini non fu un atto impulsivo e ancor meno la conseguenza di un cedimento alle lusinghe dell’ambizione e alla seduzione del denaro; piuttosto era avvenuta dopo una travagliata riflessione sul fallimento dell’Internazionale socialista».

Dopo l’interventismo e la cacciata dal Partito socialista, la guerra, in cui Mussolini «si comportò da buon soldato», e il graduale allontanamento ideologico dal socialismo. Al termine del conflitto, l’ex agitatore predappiese si erge a portavoce dei combattenti e a massimo interprete dell’Italia di Vittorio Veneto. «Nell’esultanza mussoliniana per la vittoria vi era molta retorica, ma era una retorica che esprimeva convinzioni e sentimenti sinceri», scrive Gentile. È il periodo della «trincerocrazia», dell’Italia delle trincee che reclama i suoi diritti. Sul piano dei progetti concreti, tuttavia, il dopoguerra mussoliniano è caratterizzato da una perenne navigazione a vista. Navigazione che, peraltro, Mussolini rivendica anche «filosoficamente», proponendosi in questa fase come battitore libero, «relativista» e «unico» in senso stirneriano. Più prosaicamente, l’intenzione dell’ex leader interventista è quella di mettersi alla testa dei reduci, di cui intende proporsi come unico referente e capo. Prima gioca la carta di una «costituente» lungamente annunciata e poi svanita nel nulla, poi, il 23 marzo 1919, lancia i Fasci di combattimento. Ma lo spazio politico per la nuova formazione è sulle prime introvabile. Né, all’inizio, Mussolini sembra volersi legare mani e piedi a una sigla che viene concepita come elastica e forse persino temporanea. Il saggio di Gentile si ferma alla clamorosa sconfitta elettorale del 16 novembre 1919, che sembrò affossare definitivamente la carriera del giovane e rampante politico. Appena tre anni dopo, sarebbe diventato presidente del Consiglio.

Adriano Scianca