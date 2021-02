Roma, 20 feb – Una compagnia appena tornata sotto controllo pubblico dopo oltre un decennio di (pessima) gestione privata. La pandemia che ha assestato un colpo mortale al settore del trasporto aereo. Gli immancabili occhi della Commissione Ue, quella per cui gli aiuti di Stato sono tutti uguali, ma alcuni sono più uguali di altri. Ce n’è abbastanza perché il dossier della nostra compagnia di bandiera possa trasformarsi nel più scottante per l’esecutivo Draghi. Con il concreto rischio che, per Alitalia, l’ipotesi Lufthansa non sia più così lontana.

A dicembre dello scorso anno, l’Alitalia sorta (come Ita – Italia trasporto aereo) dalle ceneri delle vicissitudini societarie del passato presentava il nuovo piano industriale. Una strategia ambiziosa, che nonostante una flotta quasi dimezzata parlava di pareggio operativo entro il 2022 e reddito operativo in territorio positivo a partire dal 2023. Difficile crispettare le previsioni: la seconda ondata della pandemia ha spostato in avanti le lancette, ad essere ottimisti, di almeno un anno.

L’Ue spinge Alitalia verso Lufthansa?

Il tempo, però, scorre. E la società, costituita con una dote (pubblica) di 3 miliardi, rischia di non diventare operativa perché Bruxelles ha chiesto una nuova gara sulla cessione dei cespiti della vecchia compagnia. Quelli che avrebbero dovuto costituire l’ossatura del20 nuovo vettore aereo. Secondo la Dg Comp (la direzione generale della concorrenza), infatti, per autorizzare aiuti di Stato è necessario dimostrare una qualche discontinuità operativa, che non ravviserebbe nello schema proposto in origine. Il problema è che, se c’è da rifare (quasi) tutto da capo, serve una nuova iniezione di liquidità anche solo per non lasciare gli aerei a terra e i lavoratori senza stipendio. Si parla di almeno 200 milioni di euro: difficile che vengano autorizzati dalla Commissione, dopo che quest’ultima ha già congelato 73 milioni stanziati come indennizzi Covid.

Mantenere in piedi l’impianto originario per il rilancio, insomma, sembra un percorso sempre più ad ostacoli. Da qui nasce una ridda di ipotesi, non ultima quella di una cessione di (anche solo parte di) Alitalia oltreconfine. Con Lufthansa in prima fila.

L’ultima idea in ordine di tempo è quella di conferire i cespiti alla sussidiaria Cityliner che, successivamente, verrebbe ceduta al ministero dell’Economia. E’ a questo punto che nel futuro di Alitalia si affaccerebbe Lufthansa, che potrebbe (prima però deve rimborsare almeno i 3/4 del prestito da 6 miliardi ottenuto dal governo tedesco) entrare come socia in Cityliner o in un qualsiasi nuovo veicolo. Lo schema già pensato per Ita, con la differenza che una realtà strategico finirebbe a questo punto in mani straniere. Almeno metà dei dipendenti sarebbero salvi, certo. Ma con tutto il corollario in termini di gestione di flussi di traffico che prenderebbero sempre più la via dell’estero. Totalmente al di fuori del nostro controllo.