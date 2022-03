Roma, 28 mar – «Entro la fine dell’anno ci saranno oltre 100 milioni di persone che torneranno in stato di povertà estrema»: è questo il quadro a tinte assai fosche che ci restituiscono i nudi dati, quelli raccolti dalla Banda Mondiale. Si tratta, più nello specifico, degli effetti che sta avendo la pandemia – o meglio, le restrizioni imposte dai governi – sulla situazione socio-economica internazionale. A lanciare l’allarme è stato anche Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia. D’altra parte, l’aumento della povertà assoluta è un problema che riguarda da vicino anche l’Italia: a registrarlo sono stati sia il Censis che l’Istat, che lo scorso giugno aveva fornito la cifra record di 5,6 milioni di italiani.

La povertà in Italia

La situazione, però, nel frattempo si è aggravata. I dati forniti di recente da Unimpresa, infatti, ci dicono che sono addirittura 11 milioni gli italiani a rischio povertà. Il quadro disegnato da Visco è drammatico. E i numeri erano inquietanti già prima della pandemia: «Nel 2019 il Pil pro capite si attestava su livelli prossimi a quelli di inizio millennio, ed è cresciuto il livello di famiglie con livelli di reddito e di consumo al di sotto delle convenzionali soglie di povertà», ha spiegato il governatore della Banca d’Italia a un convegno organizzato a Roma dalla casa editrice il Mulino e da Eur Culture.

Ai danni causati dalle restrizioni anti-Covid si somma ora anche la guerra in Ucraina, che «sta mettendo a repentaglio l’assetto economico e finanziario internazionale. L’integrazione dei mercati e la stessa cooperazione multilaterale sono oggi, chiaramente, più incerti», ha aggiunto Visco. Siamo pertanto arrivati a «un punto di svolta le cui conseguenze sono difficili da prevedere sia sul piano economico, sia su quello politico e sociale».

Una nazione prossima al collasso

D’altra parte, le proiezioni sulla crescita del Pil sono assai più modeste di quelle auspicate dal governo Draghi, il che probabilmente porterà a una stagnazione del mercato del lavoro e al rischio concreto di un aumento della disoccupazione. In sostanza, spiega Visco, il quadro che si va disegnando è quello di «accentuate regionalizzazioni con minor movimento di persone, merci, capitali e investimenti produttivi più bassi, incertezza per la domanda futura e un più lento progresso tecnologico».

In pratica, la globalizzazione è in crisi e l’economia è, appunto, sempre meno globale. Ecco perché è necessaria un’analisi critica delle politiche economiche varate a fine Novecento: «I cambiamenti degli anni Novanta come l’apertura dei mercati», chiarisce il governatore della Banca d’Italia, hanno portato molte imprese ad «abbassare i costi di produzione, riducendo quelli del lavoro, ma non hanno fatto investimenti». Cosa su cui, aggiungiamo noi, ha influito anche il cambio fisso dell’euro.

Insomma, l’aumento dell’indice di povertà assoluta è stato sì provocato da restrizioni anti-Covid e guerra in Ucraina, ma le vere cause vanno ricercate anche nel modello di sviluppo occidentale, improntato al più selvaggio neoliberalismo, che ha portato a delocalizzazione industriale, precarizzazione del lavoro, repressione salariale e – nel caso dell’Italia – crescente dipendenza dall’estero in settori strategici come quello dell’energia. Come si suol dire, tutti i nodi sono venuti al pettine.

Gabriele Costa