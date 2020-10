Roma, 31 ott – Correva l’anno 1924 quando, su impulso dell’economista Maffeo Pantaleoni, veniva istituita la Giornata mondiale del risparmio. L’appuntamento, che cade nella giornata odierna ma è stato celebrato ieri, giunge alla sua 96esima edizione nel nome di “Risparmio: Futuro presente” – questo il titolo scelto dall’Associazione di Fondazioni e Casse di risparmio, che annualmente cura le iniziative collegate.

Ma quali cicale: italiani popolo di formiche

Se è vero che il risparmio, stando almeno al dettato costituzionale, è incoraggiato e tutelato “in tutte le sue forme”, la previsione della Carta non sembra, almeno negli ultimi anni, aver trovato piena efficacia applicativa. Si pensi alla vicenda Monte dei Paschi, per non parlare di Banca Etruria: decine di migliaia di risparmiatori letteralmente tosati da una serie di decisioni – bail-in su tutte – che hanno depotenziato il portato della Costituzione.

Gli italiani, ben lungi dall’essere cicale come vorrebbero dipingerci dal nord dell’Europa, sono ancora un popolo di formiche. Questo anche se la quota percentuale di risparmio netto è costantemente calata – per non dire collassata – negli ultimi trent’anni: nel 1989 gli italiani riuscivano a mettere da parte quasi un quarto del proprio reddito, oggi siamo sotto al 3%. Nonostante ciò, complice anche la crisi innescata dalla pandemia e le relative incertezze sul futuro, negli scorsi mesi sui conti correnti si è riversata una mole non indifferente di liquidità, per un totale di quasi 1700 miliardi (in costante crescita): praticamente il Pil italiano.

Le mani sul nostro risparmio?

Una ricchezza non indifferente, che gli italiani non sembrano però voler né spendere né investire. Ma che potrebbe, allo stesso tempo, fare gola. A chi? Un indizio – se proprio vogliamo pensare male – ci viene dalle parole pronunciate, proprio in occasione del citato evento di ieri, nientemeno che dal presidente della Repubblica e dal governatore di Banca d’Italia.

Mattarella (che non è intervenuto direttamente ma ha inviato un messaggio ufficiale), parlando di risparmio tutelato dalla Costituzione e “tradizionale patrimonio del nostro Paese”, ha auspicato che queste risorse possano, “se adeguatamente utilizzate, contribuire a sostenere una rapida ripresa” e “concorrere alla ripartenza”. Parole condivisibili, ma vale sempre l’adagio che a pensar male si fa peccato e però spesso ci si prende. Cosa intende il presidente con “adeguatamente utilizzate”? Se parla di convogliare il risparmio verso, ad esempio, i Titoli di Stato, non possiamo che plaudire all’esortazione. Il successo oltre ogni aspettativa del Btp Italia emesso lo scorso maggio dimostra come via sia, da parte dei risparmiatori, volontà di investire in senso “nazionale”. Questo fa un po’ a cazzotti con il “braccino corto” di Gualtieri, prova ne sia che le emissioni nette del ministero dell’Economia sono ridotte al lumicino. Cosa dovrebbero comprare gli italiani se dal Mef i Titoli vengono piazzati con il contagocce?

Vien da credere, a questo punto, che Mattarella si riferisse ad altro. A corroborare l’ipotesi sono arrivate poco dopo le parole, più dirette, di Ignazio Visco. Il quale ha analizzato la situazione di “diminuzione della domanda aggregata e dei redditi” che può alimentare a sua volta “una ulteriore crescita delle intenzioni di risparmio per motivi precauzionali e innescando, così, un circolo vizioso”. Vale sempre il discorso fatto poc’anzi: come vogliamo mobilitare il risparmio degli italiani, al di là della possibilità di investire in un debito pubblico se di questo non vi è traccia perché da via XX Settembre tengono in freno a mano tirato sulle emissioni?

In entrambi i casi, a deporre a favore dell’ipotesi peggiore – senza scomodare il ricordo del prelievo forzoso di Amato nel 1992, basti pensare che in Spagna hanno già annunciato che stanno apparecchiando una tassazione d’emergenza sui redditi più alti (che non porterà praticamente alcun beneficio alle tasse statali, ma questo è un altro discorso) – è la vaghezza con cui sia Mattarella che Visco si sono espressi. Tanto più che – non è un mistero – una parte della maggioranza non ha mai nascosto di tifare per il “Dagli al ricco!”. Dimenticando che le vere fortune sono già all’estero e qualsiasi imposizione “extra” a colpire le ricchezze si ritorcerà contro una classe media sempre più assottigliata. Insomma, parlare di patrimoniale è forse un po’ prematuro. Meglio comunque, quando si tratta del nostro risparmio, tenere sempre le orecchie dritte.

Filippo Burla