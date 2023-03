Roma, 25 mar – Italia in “crescita piatta”, come la definisce Confindustria.

Italia e crescita piatta



Si è esaurita, a quanto pare, la “crescita ingannatrice” del 2021 e del 2022, stagioni successive alla fase del Covid e, come in molti avevano previsto, naturalmente votate a segnare indici di risalita del Pil superiori alle medie alle quali eravamo abituati precedentemente alla pandemia. Così l’andamento del Pil italiano nei primi mesi del 2023 è solo dello 0,4%, paragonato alla media decisamente di altro livello dell’anno rpecedente (+3,7%). Secondo le previsioni, l’anno non si discosterà molto da queste percentuali, mentre per il 2024 dovrebbe esserci una risalita maggiore. A parlarne è il Rapporto di previsione di primavera del Centro studi di Confindustria, intitolato “L’economia italiana tra rialzo dei tassi e inflazione alta”. Perché, tra le altre cose, proprio la continua corsa al rialzo dei tassi che la Bce sta inseguendo da mesi allo scopo ufficiale di abbattere l’inflazione, preoccupa Carlo Bonomi e associati.

Rischio instabilità finanziaria



Secondo il Centro studi i rischi per l’economia sono numerosi. Tra questi, la possibilità di un aumento dell’instabilità finanziaria che può trascinare pure la solidità delle banche a livello internazionale. D’altronde, che le vicende di Silicon Valley Bank e di Credit Suisse potessero scatenare il panico sui mercati non è certamente una sorpresa. Questo senza contare ciò che avviene sul gerale “mattone” con i mutui che potrebbero risentire a loro volta dell’aumento sfrenato dei tassi. Nel frattempo, l’inflazione è sempre altissima, sebbene sia in calo. Secondo Confindustria potrebbe scendere al 6,3% di media nel corso del 2023.

Alberto Celletti