Roma, 31 gen – Quanto ha fatturato Pfizer nel 2022? La bellezza di 100,33 miliardi di dollari, pari a 92,63 miliardi di euro. Il colosso farmaceutico segna così ricavi record, in crescita del 23% rispetto al 2021. La multinazionale americana specifica che l’utile netto del 2022 è di 31,37 miliardi, salito del 43% rispetto all’anno precedente. E l’utile per azione è passato a 6,58 dollari, pari a 6,07 euro: crescita in quest’ultimo caso addirittura del 62% rispetto al 2021. Per l’anno in corso, il 2023, l’azienda statunitense del farmaco prevede al contrario ricavi inferiori, compresi tra 67 e 71 miliardi di dollari (fra i 61,86 e gli 65,55 miliardi di euro), con un utile per azione tra 3,25 e 3,45 dollari (fra i 3 e i 3,19 euro).

I ricavi da record di Pfizer, grazie a vaccino e Paxlovid

In ogni caso la stessa Pfizer ha annunciato un calo delle vendite maggiore del previsto per quanto riguarda due prodotti che l’hanno decisamente arricchita negli ultimi anni: il vaccino Comirnaty e il trattamento antivirale Paxlovid, entrambi contro il Covid-19. Un calo era stato comunque previsto dall’azienda, visto che il produttore è passato dalla fornitura nell’ambito di contratti governativi alla vendita diretta sul mercato commerciale negli Stati Uniti.

Per l’esattezza Pfizer calcola che le vendite dei vaccini crolleranno del 64%, per un valore di circa 13,5 miliardi di dollari. Quelle del Paxlovid subiranno invece un calo del 58%, per un valore di circa 8 miliardi di dollari.

Ma non finisce qua, perché il colosso farmaceutico prevede una netta ripresa dei prodotti anti Covid nel 2024.

Negli ultimi tre anni non è comunque andata peggio alle altre case farmaceutiche che producono vaccini anti Covid. Per fare un esempio, nel primo trimestre del 2021 AstraZeneca ha raddoppiato gli utili. A ben vedere il virus non ha reso tutti più poveri, anzi.

Alessandro Della Guglia