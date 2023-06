Roma, 8 giu – Terrore in un parco vicino al lago di Annecy (Alta Savoia), in Francia. Quattro bambini di circa tre anni e due adulti sono stati accoltellati da un richiedente asilo siriano. Tre dei piccoli brutalmente aggrediti sono in gravi condizioni. Alcuni testimoni hanno parlato di uomo che al momento dell’attacco con il coltello indossava un turbante. L’attentatore è stato arrestato dalla polizia francese. Il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha scritto su Twitter che l’arresto dell’immigrato è avvenuto “grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine”. Il primo ministro, Elisabeth Borne, è subito partita alla volta di Annecy, nel sud-est della Francia, al confine con la Svizzera. Intanto l’emittente BFMTV ha diffuso il primo video, girato da un testimone, dell’arresto del richiedente asilo arrestato.

Francia, bambini accoltellati: il video dell’arresto del richiedente asilo

A quanto appreso dai media francesi, l’attentatore siriano non è schedato, né sarebbe stato segnalato dai servizi di informazione come elemento pericoloso.

I primi commenti

Gran parte della classe politica francese si è espressa subito dopo l’attacco. “Il terrore ci prende tutti”, ha twittato il presidente del gruppo Renaissance, Aurore Bergé.

“Ancora una volta, i nostri figli sono l’obiettivo di una crescente violenza nella nostra società. Ringrazio la polizia che ha arrestato l’aggressore. Questo atto non può rimanere impunito”, ha cinguettato Charlotte Caubel, segretario di Stato per l’infanzia. “È con paura e orrore che apprendiamo dell’aggressione ai bambini ad Annecy da parte di un individuo armato di coltello. I miei pensieri vanno alle vittime e ai loro cari”, scrive Marine Le Pen.

Mentre il presidente della regione Auvergne-Rhône-Alpes, dove si sono svolti i fatti, Laurent Wauquiez, ha detto che “questo attacco ai bambini è l’apice dell’abominio”, per poi ringraziare “gli agenti di polizia per il loro coraggio nell’arrestare l’aggressore”.

