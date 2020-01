Roma, 6 gen – Il presidente degli Stati Uniti “è aperto” a rinegoziare l’accordo sul nucleare con l’Iran. Ad assicurarlo, nel corso di un’intervista a Fox news, è il consigliere della Casa Bianca Kellyanne Conway. “Se l’Iran vuole iniziare a comportarsi come un Paese normale, certo, assolutamente”, ha dichiarato Conway rispondendo a una specifica domanda sulla possibilità di rinegoziare l’accordo. Dopo aver dato il via libera al raid che ha ucciso a Baghdad il generale iraniano Qassem Soleimani e di conseguenza innescato una crisi diplomatica senza precedenti, innalzando ulteriormente la tensione in Medio Oriente, stando a quanto fatto intendere dal governo statunitense Trump sarebbe adesso disposto a tendere la mano all’Iran.

Le minacce di Trump

Si tratta di un clamoroso bluff o di una seria volontà di riaprire il dialogo? Difficile dirlo visti i costanti atteggiamenti schizofrenici del presidente Usa, che anche negli ultimi giorni via Twitter ha usato toni infuocati nei confronti di Teheran. Ieri, ad esempio, Trump ha cinguettato che gli Stati Uniti hanno “identificato 52 siti iraniani (che rappresentano i 52 ostaggi americani presi dall’Iran molti anni fa), alcuni di altissimo livello e importanti per l’Iran e la cultura iraniana. Questi obiettivi, e l’Iran stesso, SARANNO COLPITI MOLTO VELOCEMENTE E IN MODO MOLTO DURO”. Parole decisamente pesanti e gravi, visto che è difficile pensare che con “siti importanti per la cultura iraniana” Trump intendesse parlare di obiettivi militari. Nel pomeriggio di oggi, sempre via Twitter, il presidente statunitense ha poi tuonato: “L’Iran non avrà mai un’arma nucleare”.

Reale cambio di rotta?

Eppure, nonostante questi toni, la Casa Bianca è convinta che Trump sia bendisposto e sostiene che “non ha detto di voler colpire i siti culturali” dell’Iran. Al contrario, secondo il consigliere Conway, “ha detto che stava ponendo apertamente la domanda perché nel mondo (all’Iran, ndr) è permesso mutilare persone, far esplodere bombe lungo la strada, uccidere e torturare la nostra gente” e “ha detto che hanno identificato 52 siti”. Le contraddizioni in seno all’amministrazione americana sono evidenti. A questo punto si attende soltanto la prossima concreta mossa di Trump, auspicando che stavolta sia razionale e non dettata da istinti pericolosi. Ma soprattutto che non sia ormai fuori tempo massimo.

Eugenio Palazzini