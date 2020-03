Roma, 27 mar – “Il capo della cooperazione italiana in Bolivia, Angelo Benincasa, ha detto che il governo (italiano, ndr) donerà 21,5 milioni di euro alla Bolivia per la lotta contro il coronavirus”. E’ quanto riportato dalla stampa boliviana, tra cui il quotidiano El Mundo, che pubblica una dichiarazione dello stesso Benincasa: “L’Italia è al fianco dei boliviani e questo finanziamento è volto a sostenere il sistema sanitario boliviano. E’ un finanziamento di 21,5 milioni di euro”. In un’intervista pubblicata su Youtube dall’emittente Postdata Itv, Benincasa ha confermato la gentile donazione parlando di quasi “22 milioni di euro per combattere il coronavirus”.

Dalla Bolivia alla Tunisia

Insomma in piena emergenza sanitaria causata da un virus che sta mettendo in ginocchio anche la nostra economia, il governo italiano sembrerebbe proprio intenzionato a preoccuparsi della diffusione del Covid in altre nazioni. Come abbiamo riportato su questo giornale, infatti, l’Italia ha versato 50 milioni di euro tramite Cassa depositi e prestiti a titolo di credito d’aiuto alla Banca Centrale tunisina, somma destinata a sostenere le imprese tunisine. Una notevole cifra che a titolo esemplificativo consentirebbe l’acquisto di circa 500mila mascherine Ffp 3 da destinare al nostro personale sanitario. Come sottolineato stamani, sempre su questo giornale, a riguardo Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FdI in commissione Esteri, ha presentato ieri una interrogazione al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Di Maio che dice?

Adesso scopriamo però che probabilmente non stiamo aiutando soltanto la Tunisia. A questo punto, visto quanto riferito dai media boliviani e soprattutto dal direttore della sede estera dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in Bolivia, ci sembra doveroso chiedere ulteriori delucidazioni a Luigi Di Maio: è a conoscenza di questa donazione alla Bolivia? E’ lui ad averla autorizzata? Si tratta sempre di un prestito a titolo di credito d’aiuto da parte di Cassa depositi e prestiti? Il ministro degli Esteri non può esimersi dal fornire spiegazioni, perché in un momento di drammatica emergenza sanitaria come quello che sta affrontando l’Italia, è inammissibile che volino all’estero decine di milioni di euro per contrastare altrove il coronavirus. Tra l’altro, stando ai dati registrati ieri, in Bolivia vi sono soltanto 39 casi di contagio confermati.

Eugenio Palazzini