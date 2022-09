Roma, 5 set – A Kabul violentissimo attentato di fronte all’ambasciata russa, come riporta anche Open.

Ciò che avviene a Kabul è un’esplosione violentissima, davanti all’ambasciata russa della città. A parlarne è proprio un’agenzia del Cremlino, Ria Novosti, che parla apertamente di “attacco kamikaze”, ma rende anche noto che l’uomo è stato ucciso dalla polizia. La persona si sarebbe lanciata contro i cancelli dell’ambasciata, mentre gli uomini delle forze dell’ordine gli sparavano. Da lì, l’esplosione. Con conseguente bilancio drammatico di morti e feriti i quali, secondo le prime indiscrezioni, sarebbero almeno 15-20 (un numero ovviamente ancora provvisorio).

‼️Police in #Kabul reports that a suicide bomber blew himself up at the gate of the #Russian Embassy.

There is no information on the number of casualties. pic.twitter.com/VGvnGO6wUH

— NEXTA (@nexta_tv) September 5, 2022