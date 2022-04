Mosca, 30 apr – Mentre ancora infuriano i combattimenti a Mariupol, il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, è tornato a illustrare quali sono gli obiettivi della Russia. Si tratta di parole ben mirate – come del resto si addice a un diplomatico – che acquistano ancora più importanza visto il loro destinatario: la Xinhua, l’agenzia di stampa della Repubblica popolare cinese.

Il nodo delle sanzioni

Innanzitutto, Lavrov ha spiegato che l’abolizione delle sanzioni contro la Russia rientra nei negoziati di pace tra Mosca e Kiev. Negoziati che il ministro non ha esitato a definire «difficili». Queste affermazioni non arrivano per caso: se Zelensky ha escluso che le sanzioni possano far parte dei negoziati, la Cina non ha invece mai mancato di professarsi contraria alle sanzioni occidentali, da Pechino sempre definite «illegali». Non è un caso che Lavrov abbia ringraziato il governo cinese per la sua posizione «equilibrata».

«L’agenda dei negoziati», ha aggiunto Lavrov, oltre alle sanzioni include i temi «della denazificazione dell’Ucraina, del riconoscimento di nuove realtà geopolitiche e la protezione della popolazione russofona». Se questi sono gli obiettivi, però, il ministro degli Esteri russo ha ammesso che i negoziati «non stanno andando bene».

Lavrov accusa l’Occidente

Poche ore prima, inoltre, Lavrov aveva rilasciato un’ulteriore intervista ad Al Arabiya, in cui ha ribadito la posizione della Russia: «La nostra operazione militare speciale in Ucraina contribuisce al processo di liberazione del mondo dall’oppressione dell’Occidente neocoloniale, mescolata in modo pesante con il razzismo e il complesso dell’esclusione» di chi non aderisce a questi valori.

Il ministro russo si è poi soffermato sulle nazioni occidentali che stanno inviando armi all’Ucraina: per Mosca, ha spiegato il diplomatico, questi armamenti rappresentano «un obiettivo legittimo». D’altra parte, ha aggiunto, «con il loro sostegno militare al regime di Kiev, i Paesi della Nato stanno facendo tutto ciò che è in loro potere per impedire il completamento della nostra operazione con modalità diplomatiche e politiche». Di conseguenza, ha concluso, «se gli Stati Uniti e la Nato sono davvero interessati a porre fine alla crisi ucraina, dovrebbero anzitutto cambiare idea e smettere di fornire armi e munizioni a Kiev».

Gabriele Costa