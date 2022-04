Vipiteno è uno dei borghi alpini più belli che si possano mai visitare. Una destinazione perfetta in estate e in inverno, ideale sia per le coppie in cerca di romanticismo che per le famiglie che vorrebbero staccare la spina. Grazie ai suoi sentieri, ai panorami suggestivi e alle attività outdoor, non si rischia di annoiarsi di certo. Ma qual è l’hotel Vipiteno più interessante in cui alloggiare? Come possiamo trovarlo e sceglierlo?

L’organizzazione e la pianificazione della vacanza è cambiata con il web: oggi possiamo strutturare l’itinerario con largo anticipo, scoprire delle attrazioni imperdibili, farci suggerire da altri viaggiatori. Vediamo cosa fare e cosa vedere a Vipiteno in Valle Isarco, oltre che la struttura perfetta dove soggiornare. A tal proposito, suggeriamo sicuramente Hotel Stafler vicino a Vipiteno: una struttura di cui parleremo.

Cosa vedere a Vipiteno

Possiamo scegliere Vipiteno per una gita fuoriporta o per un weekend, o ancora per una settimana lontani dalle città e dall’odore dell’asfalto. In ogni caso, è assolutamente consigliabile iniziare a visitare il borgo alpino proprio dal suo incredibile centro storico.

Le due vie dello shopping sono Via Città Nuova e Via Città Vecchia: da qui si può arrivare comunque alla Torre dei Dodici. Quest’ultima è il simbolo della località, e ci sono ovviamente delle residenze borghesi d’alta classe, con stemmi familiari e tanto altro da visitare.

Non possiamo non suggerire di fermarsi a prendere un aperitivo in centro e di approfittare delle grandi firme per rinnovare un po’ l’armadio. In ogni caso, è un luogo di grande fascino, con turisti che passeggiano per le vie e rimangono sbalorditi dalla sua bellezza.

Cosa fare nei dintorni di Vipiteno

Uscendo dal centro di Vipiteno, ovviamente abbiamo un incredibile ventaglio di offerte tra cui scegliere. E non è affatto semplice destreggiarsi tra tutti i luoghi di interesse nei dintorni di Vipiteno. Il paradiso per i sentieri e i percorsi è indubbiamente Monte Cavallo: l’importante è avere con sé l’attrezzatura adatta, così da poter esplorare nel migliore dei modi. D’inverno, è qui che si può andare in sci o slittino e fare le classiche ciaspolate.

C’è un gioiello nascosto a pochi passi da Vipiteno, ed è la Val di Vizze, nell’alta Valle Isarco. Il paesaggio è davvero magnifico e imponente al contempo, ci sono anche ben 20 chilometri di piste. Qui vige la natura, potente, incontaminata, ma soprattutto autentica.

Da non perdere assolutamente anche le Miniere Val Ridanna: ci sono degli impianti ben conservati che si possono visitare con una guida specializzata. Tra le escursioni imperdibili, invece, troviamo il villaggio di San Martino, per seguire le antiche orme dei minatori. E, ancora, suggeriamo le cascate di Burkhardklamm.

Infine, per gli appassionati dei musei, consigliamo il Civico e Multscher. Si trovano nel Deutschhaus, o Commenda dell’Ordine Teutonico. Sono presenti documenti e carte geografiche che attestano la grandezza di Vipiteno.

Cosa mangiare a Vipiteno

Il bello dell’essere in vacanza è la possibilità di provare nuovi cibi e di concedere al palato l’esperienza di sapori diversi dal solito. E la cucina altoatesina è tra le più golose d’Italia, soprattutto per una tradizione che si tramanda da secoli, ma che ha subito le influenze della cucina tedesca e austriaca.

Tra i piatti tipici di Vipiteno non possiamo non suggerire di assaggiare i salumi e i formaggi locali, così come gli strangolapreti o i canederli in brodo. Da provare assolutamente il capriolo ai mirtilli, così come il gulasch alla tirolese con polenta. Sapori forti, ma indimenticabili.

Hotel Vipiteno, dove alloggiare

Sono tante le strutture ricettive a Vipiteno, ed è difficile districarsi con una proposta così affascinante e ampia. Tuttavia, per chi vorrebbe unire il buon cibo gourmet al relax, consigliamo assolutamente Stafler. Il Romantik & Gourmet Hotel Stafler a 4 stelle vanta una lunghissima tradizione alberghiera, ed è immerso in un parco: è la scelta romantica sia per le coppie che per le famiglie.

Offre ovviamente varie attività, per una vacanza piena di cose da fare: tra escursionismo, gite in bici in Valle Isarco e delizie culinarie, è possibile lasciarsi conquistare dai loro servizi. Questo borgo alpino è davvero tutto da scoprire: un viaggio imperdibile, ma regalati solo il meglio per l’alloggio.