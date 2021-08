Classe 1987, affonda le sue radici in quel quadrante "rosso" di Roma tra la Garbatella e Ostiense. Una vita per la musica e le sottoculture ma anche e soprattutto per gli orizzonti d'avventura dipinti dai grandi autori americani come London e Hemingway. Autrice del libro di racconti "Le rose di pietra", giornalista pubblicista, crede che attraverso la cronaca del cosiddetto costume passi anche l'educazione politica.