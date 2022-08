Londra, 15 ago — Non c’è pace per J.K. Rowling, la «mamma» di Harry Potter che da anni subisce minacce e ostracismo da parte degli attivisti Lgbt e dell’establishment progressista (compreso il cast di attori di Harry Potter, che senza di lei probabilmente sarebbero rimasti a vendere pentole sulle tv via cavo) per avere «offeso i trans» esprimendo a più riprese che solo le donne hanno l’utero e mestruano.

Minacciata anche dagli islamici

Alla persecuzione arcobaleno, infatti, ora si aggiunge quella dei fondamentalisti islamici, che ieri l’hanno giurata alla scrittrice per aver condannato l’attacco al collega angloindiano Salman Rushdie. La Rowling aveva osato esprimere orrore per la sorte toccata allo scrittore, che versa in condizioni gravi dopo l’accoltellamento subito venerdì per mano del libanese Hadi Matar: «Notizie orribili. Mi sento molto male in questo momento. Auspico che stia bene», aveva postato. Un utente di nazionalistà pakistana ha prontamente commentato il post, scrivendo «Non preoccuparti, sei la prossima», dopo aver definito Matar come un «combattente sciita rivoluzionario».

La reazione di Rowling

La scrittrice, per tutta risposta, ha condiviso lo screenshot del commento chiedendo a Twitter di prendere provvedimenti. Campa cavallo. «Queste sono le vostre guide linea, giusto?», ha polemizzato la Rowling, citando poi la policy della piattaforma: «Violenza: non si può minacciare violenza contro un individuo o un gruppo di persone. Proibiamo anche la glorificazione della violenza. Terrorismo/estremismo violento: non si può minacciare o promuovere il terrorismo». E chiosa: «Twitter, c’è qualche possibilità di ricevere supporto?», specificando di aver coinvolto le forze dell’ordine nella vicenda. Le quali, attraverso un portavoce della polizia scozzese si sono così espresse: «Abbiamo ricevuto un rapporto di una minaccia online effettuata e gli agenti stanno svolgendo le indagini».

Twitter fa l’indiano