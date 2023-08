Il fenomeno del social trading: il potere degli investimenti nel 2023

Investire online.

Il trading è ormai una pratica diffusa e fruttuosa: si tratta di una attività volta all’acquisto e alla vendita di strumenti finanziari, come le azioni o le crypto valute.

È stata creata una vera e propria sigla per indicare l’attività del trading online cioè TOL; infatti il Trading si pone proprio come attività legata all’acquisto e alla vendita di azioni dal proprio computer.

Di solito è necessaria una somma iniziale, per potersi inserire all’interno del mercato; successivamente iniziano gli investimenti, acquistando azioni, con lo scopo di ottenere un guadagno rivendendo queste stesse. Trattandosi di una attività che si pratica quasi unicamente online, è fondamentale trovare una piattaforma di supporto che sia performante ma soprattutto affidabile. In particolar modo quando si intende iniziare questa nuova attività, avere a portata di mano una piattaforma online che sia facile da comprendere e che ci faccio ottenere risultati è veramente importante.

L’importanza di una piattaforma online.

Proprio in questo ambito tutto da scoprire e nel quale immergersi, troviamo una validissima piattaforma di supporto: cTrader. Si tratta di una tra le più conosciute e apprezzate nel mondo degli investimenti finanziari, molto utile e funzionale proprio perché consente un accesso diretto agli strumenti necessari e agli acquisti.

Con cTrader anche chi è alle prime armi o alla prima esperienza nel mondo del trading, sarà facile e intuitivo l’utilizzo della pagina online. Infatti è necessario registrarsi fin dal primo utilizzo, creando in pochi minuti un account personale, sarà richiesta poi una verifica della propria identità per la sicurezza e il trattamento dei dati e in brevissimo tempo sarà possibile iniziare l’attività di trading.

Per chi è nuovo in questo universo cTrader si presenta come un sito accogliente e intuitivo, con una interfaccia semplice e fluida che garantisce operatività e funzionalità; quindi anche per investitori professionisti avere a che fare con questo tipo di performance incentiva sicuramente l’attività e l’interesse.

La diffusione del social trading.

Proprio negli ultimi anni si sta diffondendo il fenomeno del Social Trading: questa modalità, a differenza del tradizionale trading, permette agli investitori di controllare e avere a portata di visualizzazione non solo la propria attività, ma anche quella di altri investitori. Di fatto si presenta e si pratica come un vero e proprio metodo alternativo di fare trading, proprio perché gli investitori possono comparare, confrontare e valutare anche l’attività degli altri, e avere modo di prendere decisioni azzeccate e ponderate.

Dunque registrandosi alla piattaforma di ctrader sarà possibile anche attuare questo tipo di trading e mettere in atto moderne strategie ispirandosi ai migliori trader che possono essere seguiti e monitorati. Infatti la caratteristica “social” di questo metodo fa sì che la piattaforma di supporto possa essere usata come un vero e proprio social network, grazie anche alla praticità nell’utilizzo e nella fruizione di informazioni, così come siamo abituati a fare con tutti gli altri social.

Molti broker infatti si appoggiano a queste piattaforme e offrono i loro servizi, oppure comunicano con altri investitori attraverso chat e messaggi, creando una vera e propria rete di contatti che renderà fruttuoso e vincente l’investimento.