La corsa è un’attività sportiva che coinvolge sempre più appassionati, di ogni fascia d’età. Questo sport consente un benessere psicofisico totale, fornendo vantaggi sia per il corpo che per la mente. Tuttavia, oltre a una buona preparazione fisica e mentale, per praticare la corsa servono anche i giusti vestiti e accessori. Indossare il giusto abbigliamento da corsa, infatti, è fondamentale per praticare il running in modo confortevole ed efficiente, evitando fastidi durante l’attività, dovuti a capi di materiale non adatto, troppo stretti o troppo larghi.

Scegliere l’abbigliamento da running in base alla stagione

Per scegliere l’abbigliamento da running bisogna considerare, in primo luogo, la stagione e quindi le condizioni climatiche.Durante l’inverno, ad esempio, è importante evitare un abbigliamento troppo pesante anche se fa freddo. Questo perché si rischia di aumentare la sudorazione, e ciò causa brividi al termine dell’allenamento.

È preferibile indossare maglie in materiali tecnici traspiranti e utilizzare un gilet per proteggersi dal gelo. Per quanto concerne i pantaloni invernali, bisognerebbe scegliere modelli ben aderenti ma elastici allo stesso tempo, per evitare di raffreddare i muscoli.

Durante i mesi caldi, è fondamentale scegliere abbigliamento da corsa traspirante, al fine di prevenire le irritazioni della pelle, causate dal sudore e dallo sfregamento. Pertanto, è consigliabile indossare canotte o maglie a maniche corte in tessuto tecnico leggero, così come i pantaloncini. Questi ultimi possono essere attillati oppure sgambati, e la scelta tra i due va fatta in base alla comodità mentre si corre. Sia per le maglie che per i pantaloncini da running è possibile rivolgersi a siti specializzati come Runnek.it – è possibile consultare il catalogo di abbigliamento da corsa qui e scegliere i prodotti più adatti al proprio caso.

Gli accessori indispensabili per la corsa

Quando si pratica il running, anche gli accessori rivestono una certa importanza. Tra quelli fondamentali ci sono i calzini, che garantiscono comfort e protezione dei piedi durante lo sport. È consigliabile optare per calzini realizzati in materiali in grado di assorbire il sudore e mantenere il piede asciutto, riducendo così il rischio di formazione di vesciche anche durante allenamenti intensi.

Per coloro che corrono lunghe distanze, sono consigliati i calzini con punte rinforzate, per fornire un supporto aggiuntivo al piede. Ci sono, poi, gli accessori stagionali. I cappelli in cotone e gli occhiali da sole, ad esempio, sono essenziali per proteggere da scottature e insolazioni durante i mesi caldi.

Per quanto riguarda i cappelli, è importante sceglierne uno che sia comodo e non ingombrante, offrendo protezione dal sole senza compromettere la libertà di movimento. Gli occhiali da sole progettati appositamente per il running, poi, presentano caratteristiche differenziate rispetto a quelli tradizionali. Essi aderiscono saldamente alla testa, evitando il rischio di caduta durante il movimento, e sono realizzati con materiali leggeri. Inoltre, le lenti degli occhiali da corsa sono colorate per adattarsi a diversi livelli di luminosità, garantendo una visione chiara in qualsiasi condizione atmosferica.

Durante i mesi invernali, invece, è utile considerare l’uso di manicotti per le braccia e di uno scaldacollo al posto di una sciarpa (decisamente più ingombrante) per proteggere le parti del corpo esposte dalle intemperie senza sacrificare la libertà di movimento.